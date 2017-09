Sport Pfreimd

15.09.2017

Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die SpVgg Pfreimd als Tabellenführer der Bezirksliga Nord bei der SpVgg Vohenstrauß.Am letzten Sonntag konnte die SpVgg Pfreimd den SV Schwarzhofen knapp mit 4:3 besiegen. Aufgrund der wirklich guten ersten Halbzeit (3:0-Führung) war der Heimsieg gegen allerdings nie aufsteckende Gäste verdient. In Halbzeit eins klappte vieles im Spiel der Pfreimder, aber auch hier hatte der Gast schon gute Chancen auf einen Torerfolg. Nach der Pause versäumte die SpVgg die endgültige Entscheidung. Zum Schluss war die Partie dann unnötig spannend aus Pfreimder Sicht.Nun geht es zur SpVgg Vohenstrauß, die sich nach dem Wiederaufstieg zu einem "Angstgegner" entwickelt hat. In den letzten 8 Partien konnte die SpVgg Pfreimd nur einen Sieg verbuchen. Die letzten vier Jahre musste die SpVgg jeweils mit einer Niederlage die Heimreise antreten. Doch dieses Jahr will die Mannschaft um Trainer Alexander Götz die Sache besser machen und zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Im Lager der Pfreimder erwartet man ein Spiel , in dem die kämpferischen Mittel in den Vordergrund stehen. Allerdings stehen im Kader der Vohenstraußer Spieler, die auch spielerisch nicht zu unterschätzen sind. "Wir dürfen unsere Chancen nicht so leichtfertig vergeben und müssen uns in der Defensive verbessern. Der Gegner braucht jeden Punkt, es wird schwer", sagt Trainer Alexander Götz.Der Kader der SpVgg Pfreimd wird sich zur Vorwoche nicht verändern. Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten M. Mischinger und P. Schießl.