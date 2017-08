Sport Pfreimd

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord kassierte die SpVgg Pfreimd die erste Saisonniederlage. Gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner aus Ensdorf hieß es am Ende 2:4.

Scharfe Hereingabe

SpVgg am Drücker

Dabei begann die SpVgg Pfreimd schwungvoll. In der zweiten Spielminute spielte sich M. Herzog an die Grundlinie, sein Anspiel in die Mitte fand aber keinen Abnehmer. Auch im weiteren Verlauf der Anfangsphase blieb die SpVgg spielbestimmend.In der 31. Spielminute dann die kalte Dusche: Stefan Trager köpfte eine zu kurze Faustabwehr von Torwart Thomas Bergmann zur Ensdorfer Führung ein.Dieser Rückstand brachte die Heimmannschaft zunächst aus dem Rhythmus. Erst zum Ende der ersten Halbzeit erspielte sich die SpVgg wieder Chancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang der Ausgleich. Sebastian Sebalds scharfe Hereingabe wurde von B. Windisch ins eigene Tor abgefälscht (45.).Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahm die SpVgg das Kommando. Die erste gute Möglichkeit resultierte aus einem 20-Meter-Schuss von Dennis Lobinger, der knapp am Gehäuse vorbeirauschte. Die SpVgg blieb am Drücker, doch die Chancen wurden nicht verwertet.In der 65. Spielminute dann ein Konter der Gäste. Sebastian Siebert schloss diesen zur erneuten Führung ab. Danach scheiterten die Pfreimder mehrmals an Gäste-Torwart Hauer. Die Entscheidung fiel dann in der 82. und 86. Minute. Zuerst köpfte Bastian Windisch einen Eckball unbedrängt am Fünfer ins Tor und dann nutzte Sebastian Hummel einen Fehler beim Einwurf zum 1:4.Ergebniskosmetik betrieb Bastian Lobinger, als er eine Vorarbeit von J. Zeus aus kurzer Entfernung einschob (88.). Schlussendlich blieb es bei einem nicht unverdienten Sieg der Gäste aus Ensdorf.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, Stefan Schießl, Nicolas Schmid, Dennis Lobinger, Most, Sebald (64. Schießl), Herzog (86. Zeus), Bastian Lobinger, Ring (86. Lösch)DJK Ensdorf: Hauer, Dotzler, Westiner, Reinhardt, Stefan Trager, Sebastian Hummel (89. Christian Kleber), Andreas Weiß, Julian Trager, Sebastian Siebert (65. Tobias Westiner), Luschmann (87. Weiß), WindischTore: 0:1 (31.) Stefan Trager, 1:1 (45./Eigentor) Bastian Windisch, 1:2 (65.) Sebastian Siebert, 1:3 (82.) Bastian Windisch, 1:4 (86.) Sebastian Hummel, 2:4 (88.) Bastian Lobinger - SR: Marius Heerwagen (SpVgg Hainsacker) - Zuschauer: 180