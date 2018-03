Sport Pfreimd

18.03.2018

18

0 18.03.201818

Einen gelungen Einstand ins Jahr 2018 feierte die SpVgg Pfreimd. Im Spiel gegen den SV Sorghof gelang ihr ein 2:1-Arbeitssieg.

In der ersten Halbzeit merkte man beiden Mannschaften an, dass ihnen die Spielpraxis fehlte. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten prägten das Spiel. Zwingende Torchancen konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften erarbeiten. Auf Pfreimder Seite suchte Bastian Lobinger zunächst freistehend zu überhastet den Abschluss (20.). In der 32. Spielminute prüfte Udo Hagerer den Pfreimder Schlussmann Thomas Duscher mit einem Drehschuss aus 14 Metern. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichter Stefan Linß scheiterte Stefan Schießl aus spitzem Winkel am Sorghofer Torwart Michael Götz. Leistungsgerecht wurden die Seiten mit einem 0:0 gewechselt.Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde die SpVgg spielbestimmender. Vor allem Maximilian Herzog drehte nun auf und stellte die Sorghofer Abwehrreihe vor Probleme. In der 62. Spielminute die Führung für die SpVgg: Zunächst wurde der Schuss von Maximilian Herzog noch geblockt, den Abpraller brachte Sebastian Ring aus kurzer Entfernung über die Linie. Drei Minuten später wurde wieder Maximilian Herzog auf die Reise geschickt, kurz vor der Torauslinie brachte er den Ball punktgenau auf Bastian Lobinger in die Mitte. Dieser hatte keine Mühe einzuköpfen. Mit diesem Tor war zunächst der Wille des SV Sorghof gebrochen. Doch kurz vor Schluss brachte Torwart Thomas Duscher einen Sorghofer Stürmer im Strafraum zu Fall. Udo Hagerer ließ sich das Geschenk nicht nehmen und erzielte mit dem Strafstoß den Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängte der SV Sorghof, doch wirklich zwingende Torchancen konnten nicht herausgespielt werden.SpVgg Pfreimd: Duscher, Prey, Schön, Schießl, Schmid (79. Max Stubenvoll), Dennis Lobinger, Most, Max Mischinger (46. Sebald), Herzog (69. Gottfryd), Bastian Lobinger, RingSV Sorghof: Götz, Rudlof, Regler, Wölker, Hagerer, Ritter, Meyer (28. Nutz), Doschat, Götzl, Regler (69. Kraus), Schiekofer (Urbanek)Tore: 1:0 (62.) Sebastian Ring, 2:0 (65.) Bastian Lobinger, 2:1 (84., Foulelfmeter)Udo Hagerer - SR: Stefan Linß (TSV St. Johannis Bayreuth) - Zuschauer: 100