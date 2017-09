Sport Pfreimd

11.09.2017

Natürlich war er unter den Torschützen: Mit seinem Tor zum 2:0 beim 4:3-Sieg gegen den SV Schwarzhofen erzielte Bastian Lobinger am Sonntag sein 11. Saisontor - und das nach neun Spieltagen in der Bezirksliga Nord. Dabei hat er nur acht Spiele bestritten, da er Samstag vor einer Woche im Urlaub war, als seine Teamkollegen bei Detag Wernberg siegten.

Auch durch die Tore des wuchtigen Stürmers hat sich die SpVgg an der Tabellenspitze festgesetzt. Bastian Lobinger hat damit sofort die Rolle übernommen, die einige Jahre lang Christian Zechmann als Torjäger vom Dienst inne hatte. 38 Tore hat der jetzige Stullner Spielertrainer in der vergangenen Saison erzielt. Bastian Lobinger kam 2016/17 auch schon auf 14 Tore."Bastian spielt jetzt auch die Rolle von Christian auf der Zehn", sagt Stefan Mohaupt, Abteilungsleiter der Pfreimder. Und zählt auch die Stärken des 25-Jährigen auf: "Bastian braucht relativ wenige Chance. Er macht die Dinger einfach rein." Das Eigengewächs der SpVgg, das zur B-Jugendzeit ein gutes Jahr bei der damaligen SpVgg Weiden spielte, sei auch technisch sehr stark: "Und wenn er im Sechzehner ist, ist er kaum zu bremsen." Im Mittelfeld wird Bastian auch familiär unterstützt: Bruder Dennis (21) hält dem älteren im defensiven Mittelfeld den Rücken frei.Die Rolle des Kronprinzen" als Torjäger nimmt in dieser Saison Sebastian Ring ein. Der Angreifer, der vor drei Jahren aus Gleiritsch kam, hat in dieser Saison auch schon fünf Mal getroffen.