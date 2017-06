Sport Pfreimd

09.06.2017

2

0 09.06.2017

Zum Finaldurchgang der OSB-Jugendrangliste Bogen im Freien traten im Landesleistungszentrum Pfreimd die besten Nachwuchsbogenschützen des Oberpfälzer Schützenbundes an die Schießlinie.

Im Nachwuchsrundenwettkampf, ein Wettbewerb für die jüngsten Recurveschützen sowie die Blank- und Compoundschützen, setzte sich die Nachwuchsschützin Marie Grundler von "BSC Bärnau" nach zwei Wettkämpfen (20.05.: 553 Ringe und 03.06.: 533 Ringe) mit 1086 Ringen an die Spitze und konnte das Präsent der Landesjugendleitung mit nach Hause nehmen. Auf Platz 2 folgte Paulina Sperl von "Diana Hirschau", die nur am ersten Wettkampftag teilnehmen konnte.Für die OSB-Jugendrangliste haben sich Schützinnen und Schützen aus sechs Vereinen in den unterschiedlichen Altersklassen angemeldet. Durch krankheitsbedingte Ausfälle sowie der bevorstehenden Pfingstferien konnten sich nicht alle dem sportlichen Vergleich stellen.Das Mitglied der Landesjugendleitung Thomas Bittihn begrüßte auf dem von den Stadtschützen Pfreimd bestens vorbereiteten Bogenplatz die Teilnehmer zum Finale. Nach dem Einschießen wurde eine Qualifikationsrunde mit 36 Pfeilen geschossen, die Platzierung aus der Qualifikationsrunde bestimmte die Zusammensetzung im Finaldurchgang. Dieser wurde im K.O.-System durchgeführt. Dabei wurden jeweils drei Pfeile in zwei Minuten geschossen - der Schütze mit der höheren Ringzahl erhielt zwei Punkte, bei gleicher Ringzahl bekamen beide einen Punkt, wer zuerst sechs Punkte erzielte, blieb im Wettkampf.Im Achtelfinale gab es keine Überraschungen, jedoch musste in zwei Partien ein Stechpfeil die Entscheidung bringen. Die Begegnungen im Viertel- und Halbfinale entschieden die Favoriten aus der Qualifikationsrunde für sich. In den Finalbegegnungen steigerte sich die Spannung - die einzelnen Partien endeten jeweils mit geringen Ringabstand.Letztendlich setzte sich im Finale Sarah Koch von "SG Schwarzenfeld" gegen Lukas Schiller, ebenfalls von der "SG Schwarzenfeld" mit 6:0 Punkten (26:25, 27:24, 28:26) durch und sicherte sich den ersten Platz in der OSB-Jugendrangliste Bogen im Freien 2017.Im kleinen Finale sicherte sich Mathias Pietsch von "Alte Büchs'n Waldmünchen" mit 6:0 Punkten (26:25, 24:20, 23:22) gegen Tim Rammholdt von den "Stadtschützen Pfreimd" den dritten Platz.Bei der anschließenden Siegerehrung überreichte der Leiter des Wettkampfes Thomas Bittihn im Namen der Landesjugendleitung jedem Finalteilnehmer eine Urkunde sowie ein kleines Präsent und bedankte sich für den fairen, reibungslosen Verlauf des Wettkampfes. Sein besonderer Dank galt den Stadtschützen Pfreimd mit Albert Sittl und Georg Freundorfer, die zum wiederholten Male tatkräftig die Vorbereitung als auch die Durchführung der Wettkämpfe sichergestellt haben.