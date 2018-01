Sport Pfreimd

Das Landesleistungszentrum in Pfreimd war Austragungsort für die Europameisterschafts-Ausscheidung mit dem Luftgewehr. Vom 20. bis 24. Februar findet die EM im ungarischen Györ statt. Die Oberpfälzerin Julia Simon ist dabei und wird bei den Frauen in der Einzel-, Mannschaftswertung und im Mixed-Team starten. Die gebürtige Sulzbach-Rosenbergerin (Süß) ist Apothekerin und lebt jetzt in Maxhütte-Haidhof. Als einzige Schützin des Oberpfälzer Schützenbundes erreichte Simon von der Schützengesellschaft Eichenlaub Saltendorf die EM-Ausscheidung. Nach der Vorentscheidung in Dortmund qualifizierte sie sich zum Ausscheidungsschießen der besten acht Frauen. In der Oberpfälzer Schießanlage musste ein Mammut-Programm durchlaufen werden. Die 26-jährige Simon konnte im ersten Durchgang nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Im zweiten Durchgang zeigte sie jedoch, was sie kann. Mit 634,1 Ringen schoss sie mit Abstand das beste Ergebnis und qualifizierte sich als erste für das Finale. Beim Finale gab es zusätzliche Sonderpunkte zu gewinnen, bis letztendlich die drei Europameisterschaftsfahrer feststanden. Auch dort gelang es ihr, mit einem superstarken Ergebnis von 252,7 Ringen das Finale der besten Damen für sich zu entscheiden.