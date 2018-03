Sport Pfreimd

Wenn die Schützen ihren König und ihre Liesl küren, dann mit viel Pomp und Prunk. Vertreter von 14 Gauen beteiligen sich am Schießen in Pfreimd.

Beim Schießen um die Würde des Landesschützenkönigs, der Landesschützenliesl und des -jugendkönigs waren alle Würdenträger der Gaue im Leistungszentrum des Oberpfälzer Schützenbundes erschienen. Vor der Königsproklamation schossen die Majestäten der 14 Schützengaue hervorragende Ergebnisse. Feierlich zogen die bisherigen Landeswürdenträger Günther Rumpler (Sulzbach-Rosenberg), Kristina Schreiner (Schwandorf) und Simone Dirmeier (Neunburg), begleitet von allen Gauwürdenträgern mit ihren Ketten in die Schießhalle ein.Der amtierende König des Schützengaues Furth im Wald, Tobias Schmid, holt sich den Landeskönigstitel. Der 21-jährige Steuersekretäranwärter im Finanzwesen kommt von den Einödschützen Warzenried und regiert mit einem hervorragendem 12,04 Teiler für ein Jahr im Landesverband. Er wird beim Bundeskönigsschießen am 5. Mai in Schwandorf den Landesverband vertreten.Erster Ritter wurde Matthias Reis (55,44) von den Eichelbachschützen Weihern-Stein aus dem Gau Nabburg. Zweiter Ritter ist Peter Heller (60,95) von den Burgschützen Zangenstein aus dem Gau Neunburg.Die Landesliesl kommt mit Julia Helgert von den Hüttenschützen Massenricht aus dem Gau Sulzbach-Rosenberg. Mit einen 15,55 Teiler holte sich die 29-jährige Steuerfachwirtin aus Ursensollen die Würde und Lieslkette für ein Jahr. Als Vertreterinnen stehen ihr zur Seite: Stefanie Müller (35,35 Teiler, Gau Waldmünchen) und Sabine Schwarz (36.00 Teiler, Gau Armesberg). Die Landesjugendkönigin kommt mit Karina Hartmann von der SG Neumühle. Mit einem 26,17 Teiler gewann die 15-jährige aus Poppenricht die Jugendkette und wird am 5. Mai um den Bundesjugendtitel kämpfen.Als Ritter steht ihr Christoph Hollmayer (31,40) von Wildschütz Mitterkreith aus dem Gau Roding zur Seite. Zweite Ritterin wurde Melanie Bartmann (57,20) von der SG Schwarzenfeld/Gau Nabburg.