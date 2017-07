Sport Pfreimd

07.07.2017

Die SG Tell Vilseck und die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Sulzbach sicheren sich die Titel des Oberpfälzer Schützenbundes mit der Luftpistole in der Auflagedisziplin. In der Einzelwertung stehen "alte Bekannte" auf dem Siegertreppchen ganz oben.

Bei den Landesmeisterschaften holten sich bei den Senioren A Alte Büchs'n Waldmünchen den Vizetitel hinter der SG Tell Vilseck, bei den Senioren B wurde Kleeblatt Frotzersricht Zweiter hinter der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Sulzbach.In der Einzelwertung verteidigten Monika Brandl (Osserschützen Lambach) und Roland Heidrich (FSG Sulzbach) ihre Meistertitel. Das beste Ergebnis erzielte Günter Kaczorowski (Tell Vilseck) mit 301,1 Ringen. Dem Vorjahressieger Günter Hirsch (VPC Thanstein) fehlten 1,9 Ringe zur Titelverteidigung.Luftpistole AuflageSenioren A (2.11-70): 1. Günter Kaczorowski, Tell Vilseck, 301,1 Ringe; 2. Günter Hirsch, VPC Thanstein, 299,3; 3. Josef Singer, Tell Vilseck, 298,7. Seniorinnen A (2.11-71): 1. Christa Schwarz, SG Nittenau, 296,8; 2. Rosemarie Weiß, Nabtal Ettmannsdorf, 277,1.Mannschaftswertung: 1. SG Tell Vilseck (Günter Kaczorowski, Fritz Seegerer, Josef Singer), 886,2 Ringe; 2. Alte Büchs'n Waldmünchen, 877,3; 3. Plattl Leonberg, 874,5.Senioren B (2.11-72): 1. Kurt Schneider, Neumühle, 300,8; 2. Eduard Biersack, Kleeblatt Frotzersricht, 293,7; 3. Klaus Staszek, FSG Sulzbach, 293,2. Mannschaftswertung: 1. Kgl. priv. FSG Sulzbach (Theodor Heinz, Roland Heidrich, Kurt Falk) 885,3 Ringe; 2. Kleeblatt Frotzersricht, 869,3.Senioren C (2.11-74): 1. Roland Heidrich, FSG Sulzbach, 296,7 Ringe; 2. Theodor Heinz, FSG Sulzbach, 295,8; 3. Otto Muckenschnabl, SV Schnaittenbach, 289,2. Seniorinnen C (2.11.-75): 1. Monika Brandl, Osserschützen Lambach, 287,1 Ringe; 2. Rosmarie Ziegler, Eichhorn Kronstetten, 267,7.