Sport Pfreimd

13.06.2017

4

0 13.06.2017

Pfreimd/Fensterbach. Am vergangenen Wochenende schaffte Julian Kemptner seine zweite Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Armbrustschießen. Sie wird vom 10. bis 16. Juli in Osijek (Kroatien) ausgetragen. Ende Mai war die WM-Qualifikation in Plattling in der Disziplin 10 m Armbrust. Dabei erreichte der junge Schreiner aus Fensterbach nach drei Durchgängen souverän den ersten Platz bei den Junioren. Mit 1169 Ringen (388, 386, 395) verwies er den Württemberger Louis Fürst (1153) deutlich auf den zweiten Rang. Am vergangenen Wochenende wurde bei der ZSG Bavaria Unsernherrn in München die Ausscheidung mit der Armbrust auf 30 Meter Entfernung ausgetragen. Bei diesem Wettkampf ging der 20-Jährige als Zweitplatzierter vom Stand. Mit 1655 Ringen (552, 543 und 560) lag Kemptner hinter Louis Fürst (1696). Der Schützenverein Hubertus Knölling und sein Trainer Hans Lindner sind stolz auf die Erfolge. Im vergangenen Jahr wurde Kemptner, der aus einer erfolgreichen Schützenfamilie kommt, in der Disziplin Armbrust 10 Meter deutscher Vizemeister. Bild: dl