Sport Pfreimd

19.07.2017

1

0 19.07.2017

Der Oberpfälzer Schützenbund (OSB) trug seine Verbandsmeisterschaften aus. Den Titel mit dem Luftgewehr holte sich Stefan Aichinger mit 390 Ringen. Für Eichenlaub Saltendorf starteten Stefan Aichinger (390), Benjamin Moser (394) und Bastian Birkenseer (382). Mit 1166 Ringen gewann das Team Mannschaftsgold bei den Herren, vor Holzhammer und Guteneck.

Ihren Titel verteidigte Julia Helgert bei den Damen mit hervorragenden 394 Ringen. Die Damen von der SG Eichenlaub Saltendorf wurden Erster vor Kastl und Thumsenreuth. Julia Helgert (394), Claudia Brunner (391) und Julia Simon (398) verbesserten ihr Gesamtergebnis um 15 Ringe auf 1183. Den Meistertitel in der Jugendklasse konnte sich Bastian Hartl von Tannenzweig Sollbach sichern. Eichenlaub Saltendorf wurde OSB-Meister mit Luisa Stahl (380), Johanna Pühl (373) und Theresa Ehrenstraßer (385) vor Tannenzweig Sollbach. Bei den Schülern belegte das Team von Neumühle mit Karina Hartmann (192), Tina Reichl (186) und Ryan Mc Bride (187) Platz. Hartmann holte wie im Vorjahr Gold.Bei den Junioren ging Mannschaftsgold ebenfalls an Eichenlaub Saltendorf (1153) mit Andreas Preis (385), Florian Weber (380) und Florian Neumann (380) vor Hubertus Knölling. Andreas Preis aus Roding wurde OSB-Meister bei den Junioren. Justin Rampf und Simone Dirscherl von Hubertus Reichenbach gewannen bei den Juniorinnen, mit Tamara Zankl holten sie Gold in der Mannschaftswertung. Florian Neumann aus Walderbach und Jana Helgert (Thumsenreuth) gewannen bei den B-Junioren.In der Herrenaltersklasse siegte Edelweiß Hirschau, bei der Damenaltersklasse belegte Eichenlaub Saltendorf den ersten Rang und Freischütz Karmensölden siegte wie 2016 bei den Senioren. Heinz Schultes (Kröblitz), Rudolf Hahn (Ponholz) und Franz Schreiner (Nittenau) sind die Einzelsieger bei den Körperbehinderten.