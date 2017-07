Sport Pfreimd

21.07.2017

4

0 21.07.2017

Nach fünfwöchiger Vorbereitungszeit startet die SpVgg Pfreimd mit einem Heimspiel gegen den FC Amberg II am Sonntag um 15 Uhr in die neue Bezirksliga-Saison. Neu-Trainer Alexander Götz war mit der Vorbereitung sehr zufrieden, die Testspiele wurden allesamt gewonnen - zuletzt gab es einen 3:0-Erfolg beim ambitionierten Kreisligisten FC Furth im Wald. Die Ergebnisse in der Vorbereitung werden aber bei Trainer und Mannschaft nicht überbewertet. Die beiden Neuzugänge Phillip Schön und Sebastian Sebald hinterließen in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck und zeigten, dass sie die Mannschaft verstärken werden.

"Wir wollen einen erfolgreichen Start in die Saison", gibt Trainer Alexander Götz vor. Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung und da die Vorbereitung ohne größere Verletzungen über die Bühne ging, steht zum Auftakt der gesamte Kader zur Verfügung. Mit einer engagierten Leistung sollen auch gleich die Fans wieder auf die neue Saison eingestimmt werden.Der Auftakt-Gegner FC Amberg II geht runderneuert in die neue Saison. Mit neuem Trainer und vielen Zugängen aus der eigenen A-Jugend ist die Mannschaft nur sehr eingeschränkt einzuschätzen.