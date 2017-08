Sport Pfreimd

11.08.2017

Bezirksligist SpVgg Pfreimd gastiert am Samstag (Anstoß um 16 Uhr) beim Aufsteiger SV Kulmain. Nach der Heimniederlage am letzten Sonntag gegen die DJK Ensdorf hoffen die Pfreimder Verantwortlichen auf eine entsprechende Reaktion der Mannschaft. Im dritten Saisonspiel kassierte die SpVgg die erste Niederlage. Für Trainer Alexander Götz war es eine unnötige Niederlage, da seine Akteure die sich bietenden Torchancen zu überhastet vergeben haben und es dem Gegner aus Ensdorf bei den Gegentreffern zu leicht machten, Tore zu erzielen. Aus diesen Gründen schenkte die SpVgg das Spiel und damit die Punkte leichtfertig her.

Für mich zählt in Kulmain nur ein Sieg. Pfreimds Trainer Alexander Götz

Beim Aufsteiger in Kulmain will die Götz-Elf aber nun Wiedergutmachung betreiben. Dies wird kein leichtes Unterfangen, gilt der SVK doch als äußerst heimstark. Der Gastgeber reparierte seinen "Betriebsunfall" Abstieg in die Kreisliga binnen einer Saison und agiert mit einer eingespielten Mannschaft in der Bezirksliga. Im Lager der Gastgeber hat man gewiss mit mehr als zwei Punkten zum Start gerechnet und so stellt sich die SpVgg auf einen hochmotivierten Gegner ein, der seinen ersten Saisonsieg erreichen will.Um dies zu verhindern, muss die SpVgg im Verwerten ihrer Torchancen effektiver werden und allzu einfache Gegentore vermeiden. "Für mich zählt in Kulmain nur ein Sieg", gibt Trainer Alexander Götz für das Spiel als Devise aus. Im Kader der SpVgg wird sich gegenüber den Vorwochen nichts ändern, allerdings könnte es durchaus Umstellungen in der Startformation geben.