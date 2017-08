Sport Pfreimd

Sorghof/Pfreimd . Da wäre mehr drin gewesen für den SV Sorghof bei der 1:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Pfreimd. Die offensivstarken Gäste entschieden die Partie durch ihre Cleverness jedoch nicht unverdient zu ihren Gunsten.

Bis Mitte der ersten Halbzeit kontrollierte die Plößl-Elf die Begegnung. Ein vermeintlicher Treffer von Maximilian Ritter fand wegen Abseits keine Anerkennung (15.). Mit der ersten Offensivaktion ging Pfreimd mit 1:0 in Führung (24.). Ein Duett von Dennis Lobinger im Doppelpass mit dem Torschützen Bastian Lobinger hebelte die Heimabwehr klassisch aus. Die Gastgeber zeigten sich wenig beeindruckt und hielten weiter gut dagegen. Zunächst verfehlte Udo Hagerer mit einem Kopfball knapp das Tor (32.) Ein Eigentor musste her, um den Hausherren zum verdienten 1:1-Pausenstand zu verhelfen (41.). Ein von Andreas Meyer getretener Freistoß wurde abgefälscht und der Ball von Philipp Schön in das eigene Tor befördert.Die zweite Spielhälfte begann mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. Nach grenzwertigem Foul von Tobias Rudlof an Bastian Lobinger deutete der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an, doch SV-Torhüter Michael Götz parierte den flach und platziert getretenen Elfer mit Bravour (51.). Aus einem Freistoß für Sorghof vor dem Gästetor entwickelte sich ein schnell vorgetragener Konter der SpVgg. Gegen den strammen Schuss von Dennis Lobinger aus 16 Metern zum 2:1 war kein Kraut gewachsen.Die "Indianer" gaben sich noch nicht geschlagen und wehrten sich gegen die drohende Niederlage. Ein Kopfball von Thomas Götzl strich knapp am Pfosten vorbei (75.). Ein weiterer Konter, eingeleitet von Bastian Lobinger und von Sebastian Ring zum 1:3 abgeschlossen (81.) machte den Sack endgültig zu.SV Sorghof: Götz, Steiner, Rudlof, Götzl, Siegert, Doschat (62. Schmidt), Meyer, Becker, Johannes Regler (46. Michael Regler), Hagerer, RitterSpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Most, Dennis Lobinger, Bastian Lobinger, Mischinger (46. Sebald), Zeus, RingTore: 0:1 (24.) Bastian Lobinger, 1:1 (41./Eigentor Philipp Schön, 1:2 (55.) Dennis Lobinger, 1:3 (81.) Sebastian Ring - SR: Jan Dirrigl (Hemau) - Zuschauer: 150 - Besondere Vorkommnisse: Bastian Lobinger (SpVgg) verschießt Elfmeter