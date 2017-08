Sport Pfreimd

Was für ein Schützenfest! Die Pfreimder Bezirksligakicker schießen den 1. FC Schmidgaden im wahrsten Sinne des Wortes vom Platz. Sieben Mal muss der zu bedauernde FC-Keeper hinter sich greifen.

Chancen vergeben

Einen ungefährdeten und auch in dieser Höhe verdienten 7:0-Heimerfolg feierte die SpVgg Pfreimd am Dienstag gegen Aufsteiger 1.FC Schmidgaden. Von Anfang an kontrollierte die Heimelf die Begegnung. Bereits in der 9. Minute begann der Torreigen. Bastian Lobinger schloss auf Vorarbeit von Chr. Most aus kurzer Entfernung ab.Die SpVgg Pfreimd blieb auch weiterhin am Drücker. In der 22. Minute köpfte Stefan Schießl eine Ecke relativ unbedrängt zum 2:0. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit vergaben die Pfreimder die eine oder andere Chance. Torannährungen der Gäste aus Schmidgaden fanden nur nach Standardsituationen statt. Nach der Halbzeit führte gleich der ersten Angriff zum 3:0. Kevin Lösch hatte keine Mühe, den Querpass von Bastian Lobinger ins leere Tor zu schieben (48.). Die nächsten drei Treffer - und damit der Hattrick - ging auf das Konto von Bastian Lobinger (51./67./83.).Zwischen diesen Treffern lag eine artistische Einlage von Stefan Schießl. Sein Fallrückzieher aus 11 Metern klatschte allerdings nur an das Lattenkreuz. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Ring mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze zum 7:0.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, Schießl, Nicolas (61. Maximilian Brunner), Dennis Lobinger, Most, Sebald, Lösch (65. Mischinger), Zeus (46. Ring), Bastian Lobinger1. FC Schmidgaden: Deichl, Spindler, Polleti, Probst, Schimmer, Deml, Deichl (60. Meier), Gatsas (19. Stammler), Neidl, Schmidl (36. Zinger), BarthelTore: 1:0 (9.) Bastian Lobinger, 2:0 (22.) Stefan Schießl, 3:0 (48.) Kevin Lösch, 4:0 (51.) Bastian Lobinger, 5:0 (67.) Bastian Lobinger, 6:0 (83.) Bastian Lobinger, 7:0 (88.) Sebastian Ring - SR: Christian Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 350