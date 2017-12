Vermischtes Pfreimd

08.12.2017

63

0 08.12.201763

Ein Päckchen mit rosaroten Bonbons? Nein. Was aussieht wie ein süßes Mitbringsel von der letzten Kirwa, ist in Wirklichkeit eine Ladung Doping. 202 Anabolika-Tabletten haben Further Zöllner bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz bei Pfreimd entdeckt. Die Tabletten haben es in sich.



„Die Wirkstoffkonzentration dieser Tabletten liegt weit über dem in Deutschland zugelassenen Grenzwert“, wird KarlheinzEnglert, Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald, in einer Mitteilung des Hauptzollamts Regensburg zitiert. Die Zollbeamte stellten die Dopingmittel bei einem 36-jährigen sicher. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.