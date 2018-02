Vermischtes Pfreimd

20.02.2018

25

0 20.02.201825

Immer weniger Kinder lernen richtig schwimmen. Dem wirkt die Wasserwacht-Ortsgruppe entgegen. Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten 25 Kinder in jeweils 10 Stunden mit dem Wasser vertraut gemacht werden. Neben der Wassergewöhnung stand auch das "Hechtschießen" auf dem Programm. So gewinnen die Kinder Vertrauen und erlernen das Gleiten im Wasser. Der Beinschlag und die Armbewegung wurden geübt und immer wieder trainiert. Am Ende konnten 10 Kinder das "Seepferdchen" und 15 Kinder den "Kuddel" in Empfang nehmen. Ein dickes Dankeschön richtete Wasserwachts-Vorsitzender Wolfgang Lotter an die Kursleiter Stephanie Eichinger und Christian Stöckl sowie an alle Ausbilder.