Vermischtes Pfreimd

11.12.2017

2392

0 11.12.20172392

Wachsoldaten haben am Sonntag gegen 14.15 Uhr ein Auto beobachtet, das sich im militärischen Sicherheitsbereich der Oberpfalzkaserne in Pfreimd befand. Als sie den Fahrer kontrollierten, versuchte dieser zu flüchten. Erst nach mehreren Schüssen gelang es den Soldaten, den 38-Jährigen festzunehmen.

Der Mann war am frühen Nachmittag in den "nicht umzäunten militärischen Sicherheitsbereich der Oberpfalzkaserne in Pfreimd" gefahren, berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz. Wachsoldaten bemerkten und verfolgten das Auto im Sicherheitsbereich. Schließlich gelang es ihnen, den Wagen zu stoppen.Bei der Kontrolle kündigten die Soldaten an, die Polizei zur endgültigen Feststellung der Personalien hinzuziehen zu wollen. Daraufhin flüchtete der Mann. Dabei fuhr er mit seinem Skoda gegen das Militärfahrzeug. Die Soldaten gaben einen Warnschuss ab. Anschließend schossen sie auch direkt auf den Skoda. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt.Der Skoda kam vom Weg ab und fuhr sich fest. "Der Eindringling konnte schließlich durch den Wachdienst der militärischen Einrichtung festgenommen und der Polizei übergeben werden", berichtet die Polizei.Nach ersten Ermittlungen stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Warum er in den militärischen Sicherheitsbereich gefahren und anschließend geflüchtet ist, wird nun von der Kriminalpolizei Amberg ermittelt.