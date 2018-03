Vermischtes Pfreimd

20.03.2018

20.03.2018

Der ADAC Nordbayern veranstaltet eine Rallye-Schule. Dort besteht für interessierte Einsteiger die Möglichkeit, in die Motorsport-Disziplin Rallye hinein zu schnuppern. Die Rallye-Fahrer-Schule besteht aus Basis- und Aufbaulehrgang, wohingegen sich die Rallye-Beifahrer-Schule auf einen Basislehrgang beschränkt. Es handelt sich dabei jeweils um einen zweieinhalbtägigen Termin von Freitag- bis Sonntagnachmittag. Der Fahrer- und Beifahrer-Basislehrgang werden grundsätzlich in Kombination durchgeführt. Die Teilnehmer können grundsätzlich nur mit eigenem Fahrzeug an dem Lehrgang teilnehmen. Vom 23. bis 25. März ist Fahrer-Basislehrgang und Beifahrer-Kompaktlehrgang in Pfreimd/Tännesberg, vom 15. bis 17. Juni Fahrer-Aufbaulehrgang in Pfreimd/Tännesberg (Ausweichtermin 3. bis 5. August). Informationen auf der Internetseite unter www.adac-nordbayern.de oder beim ADAC Nordbayern e.V. per Mail an sport@nby.adac.de