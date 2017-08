Vermischtes Pfreimd

Nach fünf Jahren Kaplanszeit in der Pfarrei wurde Pater Thomas Pullomparambil verabschiedet. Der scheidende Priester wird im September eine neue Stelle als Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft Kirchenpingarten-Weidenberg antreten. Stadtpfarrer Pater Georg, PGR-Sprecher Klaus Summer und Kolping-Vorsitzender Georg Hirmer sprachen Worte des Dankes. Summer betonte: "Sie sind in den letzten fünf Jahren eine echte Stütze unserer Pfarrgemeinde geworden." Er habe sein Amt als Priester, Kaplan und Präses mit großem Einfühlungsvermögen geprägt. "Sie sind Vielen von uns ans Herz gewachsen."