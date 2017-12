Vermischtes Pfreimd

05.12.2017

8

0 05.12.2017

Die Präsentation der Bilder zur Weihnachtsgeschichte stimmte die zwei Dutzend Besucher bei Schneefall und weihnachtlicher Trompetenmusik von André und Dominik Pflaum am ersten Adventssonntag auf Weihnachten ein.

Drei neue Darstellungen vervollständigen die bereits im vergangenen Jahr angefertigten Fensterbilder zum Thema "Weihnachtsgeschichte". Das fünfköpfige Team Johanna Pösl, Helga Strehl, Irene Polster, Resi Most und Wolfhard Biller schuf Bilder von ganz besonderer Leuchtkraft, für die Heiner Lippert den passenden Rahmen anfertigte. Johanna Pösl dankte den Helfern für die bis tief in die Nächte dauernde Arbeit, ebenso Bürgermeister Richard Tischler für die Unterstützung.Die technische Umsetzung mit den verschiedenen Transparentpapieren erklärte Helga Strehl, bevor sie auf die sieben Darstellungen einging. "Die Verheißung der Geburt Jesu", "Josef nimmt Maria zur Frau", "Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem", "Die Geburt Jesu", "Die Hirten am Feld", "Die Huldigung der Sterndeuter" und "Die Heiligen Drei Könige mit Geschenken" sind die sieben Darstellungen betitelt, die in den Fenstern im Haas-Haus, der Familie Linke und bei Dietmar Maier ausgestellt sind. Von den Gestaltern der Fenster wurde auch die jeweilige Bibelstelle vorgetragen. Dieser Text ist in Schmuckschrift neben den jeweiligen Bildern angebracht. Bürgermeister Richard Tischler dankte dem Team für die gelungene Arbeit, die gerne von der Stadt unterstützt wird. Der Wunsch der Künstler ist es, dass sich auch noch weitere Bürger einbringen und ihre Fenster gestalten.