14.01.2018

Die Fusion ist geglückt, die Hochzeit gefeiert. Die BRK-Bereitschaft Pfreimd- Nabburg blickt auf erfolgreiches Jahr zurück. Bereitschaftsleiter Stefan Schottenheim nennt in der Jahreshauptversammlung 11 000 geleistete Stunden.

Ehrungen Einige Mitglieder wurden für ihre langjährige Tätigkeit bei den Bereitschaften des Roten Kreuzes geehrt. 5 Jahre ist Tanja Petraschka dabei, 10 Jahre Thomas Eckl, Andreas Lotter und Stefan Schottenheim, 35 Jahre Josef Hösl und Herbert Zweck, 45 Jahre Eberhard Hampl und Werner Hannewald sowie 60 Jahre Franz Kiener.

Pfreimd/Nabburg. In seinem Tätigkeitsbericht skizzierte Schottenheim kurz das Geschehen seit den Neuwahlen im letzten Jahr. Zahlreiche Aktionen wie Fahrzeugsanierungen, Anschaffungen für die Einsatzdienste oder Bildung eines Kleidungspooles für die Helfer waren nur einige große Posten, die nach dem 30. September die "Hochzeit" perfekt machten. Schottenheim ging auf die große zeitliche Belastung der aktiven Helfer ein und appellierte an die zahlreichen anwesenden Mitglieder, einen gemeinsamen Mittelweg beim Engagement in der Bereitschaft zu finden.Die Ehrenamtlichen aus Pfreimd und Nabburg sind als Fahrer fester Bestandteil bei der Besetzung von Rettungswagen oder dem Notarzteinsatzfahrzeug an den Rettungswachen Nabburg, Oberviechtach und Neunburg vorm Wald. Bei den Einsatzdiensten der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst sowie der Schnelleinsatzgruppe Transport galt es 2017 wieder viele Einsätze abzuarbeiten. Alleine der Bombenfund am Krankenhaus Schwandorf machte eine Vorhalteerhöhung an Rettungsmitteln notwendig.Die Bereitschaft beteiligte sich trotz des anstehenden Fusionsfestes an drei Tagen daran, wie Taktischer Leiter Sebastian Hofmann in seinem Bericht erläuterte. Kurz vor Weihnachten kam ein Hilferuf seitens der Integrierten Leitstelle Amberg wegen des erhöhten Transportaufkommens. Die Ortsgruppe leistete mit einem Krankenwagen Unterstützung. Aus- und Fortbildung wurde 2017 wieder großgeschrieben, um Qualität bei der immer steigenden Zahl an Sanitätsdiensten zu gewährleisten. Zusätzlich konnten auch an BRK-Schulen in Bayern zahlreiche Zusatzlehrgänge absolviert werden.Wolfgang Lotter wünschte sich in seiner Tätigkeit als Helfer-vor-Ort-Beauftragter mehr Mitstreiter. 169 Einsätze in den Städten Pfreimd und Nabburg sowie den umliegenden Ortschaften und auf den beiden Autobahnen wurden geleistet. Man war im Schnitt acht Minuten vor dem öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst am Einsatz und konnte diese Zeit mit qualifizierter Erster Hilfe überbrücken. Andrea und Rosi Prey stellten ihre Sachbereiche Jugendrotkreuz und Behindertenkontaktgruppe mit zahlreichen Ausflügen und geselligen Nachmittagen vor. Höhepunkt war der erste Platz beim Jugendrotkreuzwettbewerb in Trausnitz.Die beiden Bürgermeister Richard Tischler sowie Armin Schärtl bedankten sich für das geleistete Engagement der Bereitschaft und freuten sich über die geglückte Fusion. Dem Ganzen pflichtete Kreisbereitschaftsleiter Wilhelm Klein in seinem Grußwort bei.