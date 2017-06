Vermischtes Pfreimd

Pfreimd/Nabburg. Der Dienst am Nächsten und die immerwährende Hilfe sind nur eine kleine Beschreibung der Tätigkeiten einer Rotkreuzgemeinschaft. Leider sind heutzutage gerade im Ehrenamt oft Nachwuchsprobleme zu verzeichnen. Auch die Verschiebung in der Alterspyramide lässt die Helferzahl dann zusätzlich schwinden. Das BRK hat darauf reagiert. Um diesen doch recht großen Problemen zu trotzen, beschlossen laut einer Pressemitteilung des BRK Pfreimd die beiden Bereitschaften Pfreimd und Nabburg ihr Personal zu bündeln und fortan gemeinsame Wege zu gehen.

So trägt die Bereitschaft zukünftig den Namen Pfreimd-Nabburg. Bereitschaftsleiter Stefan Schottenheim aus Pfreimd sowie sein Stellvertreter Herbert Zweck aus Nabburg werden von den langjährigen aktiven Mitgliedern aus beiden Bereitschaften unterstützt.Dieser Bund wird am Samstag, 30. September, ab 16 Uhr auf dem Gelände des BRK-Heims in Pfreimd besiegelt. Neben Grußworten, Ehrungen und Auszeichnungen findet auch eine Fahrzeugausstellung statt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.