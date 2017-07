Vermischtes Pfreimd

Die Vorschulkinder vom Kindergarten St. Martin in Pfreimd besuchten das Bienenhaus von Bürgermeister Richard Tischler. Im Klostergarten zeigte er den Kindern anhand einer leeren Bienenkiste, wie eine Bienenwohnung aufgebaut ist. Dazu erklärte der Bürgermeister geduldig welche Aufgabe die einzelnen Bienen in dem Bienenstock haben.

So erfuhren die Fünf- und Sechsjährigen zum Beispiel, wie viele Eier eine Bienenkönigin an einem Tag legen kann, und dass die Arbeiterinnen die kleinen Larven füttern und aufziehen. Außerdem sorgen sie für das Futter und füllen die Waben mit Honig.Das wollten sich die Kinder natürlich aus der Nähe ansehen. Ausgestattet mit Imkerhüten durften die Vorschulkinder die Tierchen eine Weile bei ihrer Arbeit beobachten. Um die Bienen etwas abzulenken, zündete der Bürgermeister eine sogenannte Imkerpfeife mit Holzspänen an. Der dadurch entstandene Rauch wurde in den Bienenkasten geblasen. Wabenrahmen, bei denen die Bienen schon viele der kleinen Kammern mit Honig gefüllt und mit Wachs verschlossen hatten, wurden aus den Halterungen herausgezogen. Dabei wurde das Werkzeug des Imkers noch einmal genau erklärt.