Vermischtes Pfreimd

28.11.2017

0 28.11.2017

Pfreimd/Primda. "Die Partnerschaft zwischen Pfreimd und dem tschechischen Primda möge so lange halten, wie diese Eiben leben." Das ist die Botschaft, die Bürgermeisterin Maria Sperkova und Bürgermeister Richard Tischler mit dem Pflanzen der sechs Bäume am Burgberg in Primda übermitteln wollen. Die beiden Stadtoberhäupter haben sich viel vorgenommen, denn Eiben werden bis zu 4000 Jahre alt. Tatkräftig unterstützt wurden sie am Samstag beim Pflanzen durch den stellvertretenden Bürgermeister Jiri Kadera, Stadtförster Pavel Kunc sowie Altbürgermeister Arnold Kimmerl.

Kunc und der pensionierte Förster Kimmerl hatten ihre gemeinsame Leidenschaft für die Eibe bei einem Treffen entdeckt. Ihr Ziel: Das Vorkommen der Bäume zu erhalten. Traditionell sind Eiben oft in der Nähe von Burgen wie hier in Primda zu finden. Da Eiben noch deutlich älter als beispielsweise Linden werden können, eignen sie sich auch hervorragend für symbolische Versprechen.Maria Sperkova und Richard Tischler nutzten den Besuch in Tschechien auch für einen informellen Austausch. Maria Sperkova führte die Gäste durch die derzeitigen Bauprojekte in der Partnerstadt: Stolz präsentierte sie ein Geschäftshaus unmittelbar neben dem Rathaus, das gerade in ein Ärztehaus mit Apotheke und einen Konferenzsaal umgebaut wird. Beeindruckt zeigten sich die Gäste auch vom Fortschritt der Umbauarbeiten am künftigen Bauhof. Dort entstehen auch Seniorenwohnungen und ein Veranstaltungssaal. Nach getaner Arbeit besuchte die kleine Abordnung aus der Oberpfalz das Museum in Primda das liebevoll präsentierte Alltagsgegenstände aus vergangenen Tagen zeigt.