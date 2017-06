Vermischtes Pfreimd

15.06.2017

(hm) Das Ferienprogrammteam des Pfarrgemeinderats in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamtes sowie engagierten Helfern steht: Für die bevorstehenden Ferienwochen wurde ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

Anmeldung Anmeldung fürs Kinderferienprogramm ist am Montag, 19. Juni, von 18 bis 19 Uhr im Pfarrsaal beim Kloster. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben. Dabei ist auch die Teilnehmergebühr zu entrichten. (hm)

KindertheaterAuf Burg Leuchtenberg wird am Sonntag, 30. Juli, das Kindertheater "Michl in der Suppenschüssel" besucht. Kosten zehn Euro.Haus der WildnisEine Tagesfahrt führt am Dienstag, 1. Juli, in den Bayerischen Wald zum Haus zur Wildnis und in den Bayerwaldtierpark Lohberg. Kosten: Neun Euro.WasserskiEinen Wasserski-Schnupperkurs am Steinberger See gibt es am Donnerstag, 3. August. Kosten: Zwölf Euro.PlanetariumNach Nürnberg ins Planetarium sowie ins Deutsche Bahnmuseum geht es am Dienstag, 8. August. Kosten: Zwölf Euro.MosaikeMosaikbasteln mit Glitzersteinen ist am Donnerstag, 10. August im Jugendheim unter der Leitung von Malene Unger angesagt. Dauer: 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Kosten: zehn Euro.Zoo, Botanischer GartenEine Tagesfahrt führt am Dienstag, 15. August, nach Tschechien in den Zoo und in den Botanischen Garten. Im Eintritt ist der Besuch eines Dinoparks mit 3D Kino enthalten. Kosten: 15 Euro.Musik-SpielIm Vereinsheim der Stadtkapelle erwartet die Kinder am Donnerstag, 17. August, ein etwas anderes Musik-Spiel. Im Team müssen verschiedene musikalische, lustige und knifflige Aufgaben gelöst werden. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es wird gegrillt. Dauer: 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Kosten: keine.KinderflohmarktEin Kinderflohmarkt findet am Dienstag, 22. August im Jugendheim statt. Alle angemeldeten "Verkäufer" bauen ab 14.30 Uhr ihre Stände auf (Bierzeltgarnituren werden bereitgestellt). Ab 15 Uhr sind Jung und Alt eingeladen die besten Stücke zu feilschen. Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Getränke werden zum Verkauf angeboten. Kosten: keine.SagenwanderungMit Johanna Pösl und Thomas Wölker gehen die Kinder am Donnerstag, 24. August, von 14 bis 17 Uhr auf eine Reise in die Sagenwelt von Pfreimd und Umgebung. Abschließend wird gegrillt. Kosten: zwei Euro.LesenachtLesenacht in der Stadtbücherei ist am Mittwoch, 30. August. Die Kinder machen es sich mit ihren mitgebrachten Lieblingskuscheltieren und Decken in den Büchereiräumen gemütlich und schmökern in den verschiedenen Büchern. Kosten: Keine.Erste HilfeEin Erste Hilfe Kurs für Kinder ist am Freitag, 1. September. Die Kinder lernen beim Jugendrotkreuz Maßnahmen zur Ersten Hilfe kennen. Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz. Es gibt Getränke und Kuchen. Dauer: 13 bis 18 Uhr. Kosten: zwei Euro.