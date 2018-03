Vermischtes Pfreimd

22.03.2018

Die gesamte Feuerwehrfamilie ist versammelt, als sowohl staatliche Ehrenabzeichen übergeben, als auch zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet werden. Frauen sind in die Iffelsdorfer Wehr bereits seit 25 Jahren eingebunden.

-Iffelsdorf. Vorsitzender Ernst Wurmstein freute sich: Landrat Thomas Ebeling, Bürgermeister Richard Tischler, Altbürgermeister und stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl, Kreisbrandrat Robert Heinfling und Kreisbrandinspektor Johann Gietl waren zum Ehrenabend gekommen. Der Landrat bedankte sich im Namen des Landkreises für das langjährige und ehrenamtliche Engagement der Geehrten. Bürgermeister Richard Tischler fand auch lobende Worte für das finanzielle Engagement des Feuerwehrvereins bei notwendigen Anschaffungen. Kreisbrandrat Robert Heinfling freute sich, dass bei der Feuerwehr Iffelsdorf bereits seit 25 Jahren auch das weibliche Geschlecht aktiv in die Vereinsarbeit eingebunden sei. Er ging in seinen Ausführungen auch auf die immer stärker werdende Gewalt gegen Einsatzkräfte ein.Eine besondere Auszeichnung erhielten bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Iffelsdorf Ehrenvorsitzender Hans Schuh, Schriftführer Hans Leipold und Vorsitzender Ernst Wurmstein: das Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Schwandorf. Das staatliche Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst konnten entgegennehmen: Josefine Duscher, Petra Fischer, Theresia Herdegen, Sieglinde Sebald, Roswitha Meier, Hans-Peter Fuchs, Franz Hausmann, Mirko Hägler, Michael Kiener, Johann Schuh jun. und Markus Riedl. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Franz Kalb, Christof Reil und Adolf Meier ausgezeichnet.Auch für die langjährige Treue zum Verein gab es Dankurkunden und für die Frauen Blumen. Seit 25 Jahren sind dabei: Rita Hausmann, Roswitha Wolf, Günther Auer, Josef Biller, Markus Eichstätter, Hans Schöpf, Albin Mutzbauer, Stefan Riedl, Alexander Linek und Franz-Xaver Wilhelm. 40 Jahre Mitglied sind Bernhard Biegerl, Christian Butz, Werner Igl, Josef Härtl, Richard Lippert, Johann Luber, Gerhard Raß, Franz Raß, Gerhard Paulus, Josef Mutzbauer und Franz Tietz. Seit 50 Jahren sind Erich Biller, Johann Eger, Ernst Gottlick, Justin Herdegen, Wolfgang Petraschka, Jakob Prüfling, Johann Schuh sen. sowie Georg Troidl dabei. Für 60 Jahre wurden Hans Biller, Michael Mutzbauer, Andreas Pösl und Josef Troidl, für 65 Jahre Josef Reil, für 70 Jahre Franz Riedl geehrt.