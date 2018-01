Vermischtes Pfreimd

11.01.2018

Wenn die Iffelsdorfer Feuerwehr gebraucht wird, ist sie zur Stelle. Doch nicht nur das: Bürgermeister Richard Tischler macht den Mitgliedern und der Vereinsspitze ein dickes Kompliment für die Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens.

-Untersteinbach. Er zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Herdegen beeindruckt von den vielen Aktivitäten der Wehr und unterstrich den Wert des gesellschaftlichen Lebens, das im Feuerwehrverein ebenfalls gepflegt werde. Tischler dankte dem Vorstand mit Ernst Wurmstein an der Spitze sowie allen Aktiven für das Engagement. Glückwünsche galten der erfolgreichen Mannschaft, die beim Silvesterschießen erneut den Wanderpokal errang. Weitere Erläuterungen galten dem Feuerwehrbedarfsplan und den alljährlichen Sammelbestellungen der Feuerwehren.Vorsitzender Ernst Wurmstein berichtete in seiner Rückblende von zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Kappenabend, Teilnahme am Gaudiwurm der Werbegemeinschaft, Fahrt ins Blaue und Eixlbergfest. Für die Aktiven kam noch die Teilnahme an etlichen Festterminen hinzu. Herzlich dankte Ernst Wurmstein den Frauen für ihre Unterstützung, dem Vereinswirt, dem Verwaltungsrat, den Aktiven sowie dem Bürgermeister und der Stadt für die gute Zusammenarbeit.19 Einsätze hatte die aktive Wehr im vergangenen Jahr zu verzeichnen, berichtete Kommandant Tobias Peltzer. Dies gliedert sich auf in zwei Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen, eine Sicherheitswache und zehn sonstige freiwillige Tätigkeiten. Bei 35 Übungen vertieften die 92 Feuerwehrdienstleistenden und 16 Feuerwehranwärter ihr Wissen und stellten außerdem bei mehreren Übungen ihr Können unter Beweis. Insgesamt fielen über 1200 Übungsstunden an. 18 Teilnehmer legten das Leistungsabzeichen in verschiedenen Stufen ab. Befördert wurden Manuel Paulus und Markus Petraschka (Feuerwehrmann) sowie Johannes Kiener und Thomas Paulus (Oberfeuerwehrmann). Christine Hausmann konnte die Ernennung zur Hauptfeuerwehrfrau entgegen nehmen.Derzeit zählt die Jugendgruppe 16 Mitglieder, berichtete Jugendwart Christian Ramerth. Auf dem Programm standen die UVV-Unterweisung, Gerätekunde, Spiel ohne Grenzen, die 24-Stunden-Übung, der Jugendaktionstag, die Abnahme der Leistungsabzeichen und der Bayerischen Jugendspange. Neun Jugendliche konnten in die Wehr aufgenommen werden. Kreisbrandmeister Günther Ponnath fand anerkennende Worte für die Einsätze.In der Vorschau lud Vorsitzender Ernst Wurmstein zum Kappenabend am Rosenmontag, zum Ehrenabend am 10. März und zur "Fahrt ins Blaue" am 17. März ein.