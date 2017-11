Vermischtes Pfreimd

28.11.2017

28.11.2017

Er ist eine Institution und aus dem musikalischen Leben der Stadt und der Pfarrei kaum noch wegzudenken. Jetzt wurde das Jubiläum mit einer Konzertreise gefeiert.

Seit zehn Jahren gibt es in Pfreimd den "Projektchor". 2007 spontan gegründet aus Anlass der Weihe der neu restaurierten Orgel in der Stadtpfarrkirche, hat sich der Chor zu einem gefragten und qualitativ hochwertigen Ensemble mit zwölf Sängern entwickelt.Zum Jubiläum ging es auf Konzertreise nach Rom. Tenorsänger Peter Stubenvoll, der in der Ewigen Stadt studiert hatte, führte die Reisegruppe durch die Sehenswürdigkeiten aus Welt- und Kirchengeschichte. Einer der Höhepunkte war der Auftritt in der prunkvollen Kirche Santa Maria dell'Anima in der Nähe der berühmten Piazza Navona, wo der Chor den Abendgottesdienst gestaltete. Daneben standen Gesangseinlagen auf der Spanischen Treppe, an öffentlichen Plätzen und in der Metro auf dem Programm, welche die Einheimischen und Touristen zum Tanzen und Klatschen animierten.Wer den Projektchor hören möchte, hat am 8. Dezember Gelegenheit dazu. Die Sänger übernehmen die Gestaltung des Abendgottesdienstes.