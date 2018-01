Vermischtes Pfreimd

Das Ovigo-Theater plant drei Vorstellungen in Pfreimd. "Peter Pan" kommt am 13. und 14. Januar jeweils um 15.30 Uhr in die kleine Turnhalle der Landgraf-Ulrich-Schule. Für die Vorstellungen gibt es noch Restkarten unter florian.wein@ovigo-theater.de oder unter Telefon 0160/96227148. Die Mundart-Komödie "Männerhort" gastiert am 3. Februar um 20 Uhr an einem ungewöhnlichen Spielort: im Luftschutzkeller der Feuerwehr Pfreimd. Bild: Ovigo-Theater