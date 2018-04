Vermischtes Pfreimd

04.04.2018

Es ist ein neuer Rekord in der Geschichte der Stadt: Der Haushalt dieses Jahres umfasst ein Volumen von rund 18,2 Millionen Euro.

Trotzdem bezeichnete Bürgermeister Richard Tischler das in einer gemeinsamen Klausurtagung des Stadtrats vorbereitete Zahlenwerk in der Etatsitzung als einen "Haushalt mit Augenmaß". Es seien nur Projekte aufgenommen worden, "von denen wir intensiv hoffen, dass sie heuer auch umgesetzt werden können." Trotzdem: Der Etat sei ein Plan, "nicht mehr und nicht weniger". Es wäre gut, wenn man hinter einige seit einiger Zeit mitgeschleppte Maßnahmen "einen grünen Haken setzen könnte, um Luft für neue Projekte zu haben". Tischler erläuterte die wichtigsten Maßnahmen:Stützmauer KellerwegDer Tag, an dem die Sanierung der Stützmauer am Kellerweg in Untersteinbach abgeschlossen ist, "wird für die Verwaltung ein Festtag". 1,3 Millionen kostet sie. Eigenanteil der Stadt: 630 000 Euro. Die Arbeiten an diesem komplizierten Bauwerk sind ausgeschrieben. Zahlreiche Firmen haben Unterlagen angefordert. Vor Beginn der Maßnahme wird es eine Anliegerversammlung geben, sind doch die nächtlichen Arbeiten im Bahnkörper mit Lärm verbunden.BaugebietFür das neue Baugebiet "Westlich der Nabburger Straße, BA II", wird im Juni/Juli mit der Erschließung begonnen. Im Frühjahr 2019 soll alles fertig sein. Die Kosten werden außerhalb des Haushalts über eine Erschließungsträgerschaft abgewickelt. Hand in Hand läuft die Sanierung und Erweiterung des benachbarten Recyclinghofes.StraßenbauPlanungen für die Sanierung von Straßen im Stadtgebiet bleiben zunächst in der Schublade, bis konkrete Ausführungsbestimmungen zur Änderung der Straßenausbaubeiträge vorliegen. In Pfreimd sind dies die Aufweitung der Zufahrt zum Gewerbegebiet am Kalvarienberg, die Sanierung des Reststücks der Brunner-Bey-Straße und die Sanierung der Bahnhofstraße. Ob das dann nach der Gesetzesverabschiedung heuer noch realisiert werden könne, ist laut Tischler angesichts voller Auftragsbücher der Baufirmen fraglich. Nicht davon betroffen sei der "heimliche Autobahnzubringer", die Gemeindeverbindungsstraße nach Ragenhof. 530 000 Euro sind dafür vorgesehen.Bauhof und FeuerwehrInvestiert wird in Bauhof und Feuerwehren: 330 000 Euro kosten der neue Unimog und Anbaugeräte, 170 000 Euro das TSF-W der Feuerwehr Hohentreswitz.BarrierefreiheitIm Zuge der Barrierefreiheit wird der Zugang zum Rathaus umgestaltet. Auch der Pflasterbelag vom Prägarten bis zur Raiffeisenbank wird durch glatte Flächen ersetzt.WaldwegeDie Instandhaltung der Wald- und Flurwege geht in Pamsendorf/Hohentreswitz mit 50 000 Euro weiter.Schule/HortUmbaumaßnahmen sind in der Landgraf-Ulrich-Schule und im Kinderhort zu berücksichtigen.StadtmuseumEinen Schritt weiter will man mit der Einrichtung des Stadtmuseums kommen.Freizeitzentrum Perschen175 000 Euro verschlingt die Verwaltungs- und Investitionszulage an das Freizeitzentrum Perschen.Dem Investitionspaket von 7,5 Millionen Euro stehen Zuweisungen, Zuschüsse und Einnahmen von 2,2 Millionen Euro gegenüber. "Das bedeutet, dass die Stadt heuer 5,3 Millionen Euro alleine für ihre Infrastruktur ausgibt", so Tischler. Der Etat hat mit 18.2 Millionen Euro Rekordhöhe. Das zeige zum einen den gewaltigen Investitionsstau, ebenso, dass Neues angegangen werde und "die Stadt finanziell sehr gut dasteht."Dies sei in erster Linie der Gewerbesteuer der örtlichen Unternehmen zu verdanken. Stellenmäßig um zwei Saisonkräfte verstärkt werde die "grüne Truppe" des Bauhofes, da den Bürgern ein gepflegtes Stadtbild wichtig sei. Auf VG-Ebene werden Ausbildungsplätze geschaffen, um eigene Kräfte heranzuziehen.Um alles zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme von 1,45 Millionen Euro und eine Rücklagenentnahme von 2 Millionen Euro geplant. Richard Tischler hält dies angesichts der Aufgaben und der finanziellen Lage für vertretbar, zumal ja auch nicht mit Sicherheit gesagt werden könne, "ob wir diese Neuverschuldung auch in Anspruch nehmen müssen". Dem "realistischen und zukunftsorientierten Haushalt" stimmten alle Fraktionen zu. Hintergrund