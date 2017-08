Freund einer ganzen Stadt

Vermischtes Pfreimd

16.08.2017

9

0 16.08.2017

Abschied nehmen hieß es beim Festgottesdienst zum Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Pastoralreferent Christian Irlbacher verlässt nach 15 Jahren die Pfarrei.

"Zum Segen geworden"

"Ratschen-Konzert"

Ab 1. September wartet eine neue berufliche Herausforderung bei der Katholischen Erwachsenenbildung in Amberg und in der Pfarrei Sankt Konrad in Ammersricht auf ihn. Ungewöhnlich war bereits der Einzug des liturgischen Dienstes: Nach den Fahnenabordnungen der kirchlichen Vereine reihten sich über 100 Ministranten in den Zug zum Altar mit ein. Zahlreiche Wegbegleiter von Christian Irlbacher waren es dann, die sich im Verlaufe des Gottesdienstes immer wieder zu Wort meldeten und den pastoralen Dienst des scheidenden Pastoralreferenten würdigten. Dem Projektchor oblag die musikalische Gestaltung der eindrucksvollen Feier."Du bist für viele zum Segen geworden" betonte Peter Stubenvoll. Irlbacher habe die Pfarrei zu dem gemacht, was sie heute darstelle. Symbolische Geschenke wie ein Feuerzeug, ein Karabinerhaken, ein Windrad und ein Tragerl Bier konnte Irlbacher für den weiteren beruflichen Weg entgegen nehmen. Reinhilde Bodensteiner erinnerte an den Religionsunterricht, die Kommunion- und Firmvorbereitung sowie an insgesamt 233 Ministranten, die Christian Irlbacher während seiner Zeit in Pfreimd in den Dienst genommen habe.Kaplan Pater Thomas stellte heraus, dass Irlbacher 15 Jahre lang eine große Hilfe in der pastoralen Arbeit der Pfarrei gewesen sei. Er dankte für die großartige Unterstützung. PGR-Sprecher Klaus Summer betonte, dass in dieser Stunde Wehmut und Traurigkeit in der Luft liege. Voraussetzung für den Beruf des Pastoralreferenten sei unter anderem die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Menschen. Für seinen vielseitigen Einsatz im pastoralen Dienst dankte Klaus Summer mit einem herzlichen "Vergelt's Gott". Auch Pfarrerin Irene Friedrich von der evangelischen Kirchengemeinde reihte sich in die Schar der Redner ein und würdigte die gute Zusammenarbeit. Den intensiven Kontakt mit den jungen Leuten hob Sebastian Most heraus. Die Gemeinschaft und das Miteinander standen bei Irlbacher stets im Vordergrund.Bürgermeister Richard Tischler erinnerte an den langen gemeinsamen Weg. "Viele Ereignisse haben deine Handschrift getragen. Du hast es geschafft, dir eine ganze Stadt zu Freunden zu machen." Irlbacher könne stolz sein auf das Erreichte.Vor dem Schlusssegen kam Christian Irlbacher mit einer umfassenden Dankadresse zu Wort: An Pater Georg, Pater Thomas, Stefan Dotzler, Reinhilde Bodensteiner, Pfarrsekretärin Betty Pirtsch, die Kirchenmusiker und Chöre, Mesner und weitere Mitarbeiter in der Pfarrei, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, kirchliche Vereine, Ministranten und Pfarrjugend, Peter Stubenvoll, Kathl Blödt und Sebastian Most, Schule, Kindergärten, Pfarrerin Friedrich, Bürgermeister und Stadt, Vereine, Projektchor, Eltern und Familie.Nach dem Gottesdienst überraschten die Ministranten Christian Irlbacher mit einem lautstarken "Ratschen-Konzert" und brachten so ihre Verbundenheit zum scheidenden Pastoralreferenten zum Ausdruck.