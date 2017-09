Frühzeitliche Gräber lüften ihre Geheimnisse

Vermischtes Pfreimd

25.09.2017

Auch die siebte Grabungskampagne im slawischen Gräberfeld nahe Iffelsdorf förderte wieder Interessantes zutage. Grabungsleiter Dr. Hans Losert (Universität Bamberg), deutete die Fundstücke, bei denen ein kleines Spielzeugpferd eine ganz besondere Rolle spielt.

Ein Spielzeugpferd

Mit modernsten Mitteln

-Iffelsdorf. Seit 4. September sind Studenten der Universität Bamberg mit Schaufel, Kelle und kleinen Spachteln in einem abgesteckten Flurstück mitten im Maisfeld zu Gange. Millimeter für Millimeter tragen sie den Boden ab und schon die geringste Verfärbung wird registriert und mit besonderer Vorsicht behandelt. Die Arbeiten erfolgen nach stratigraphischer Methode, das heißt, es werden kleine Schichten abgetragen. Dies ist zwar besonders aufwendig, doch bietet es die Gewähr, auch kleinste Veränderungen zu erkennen. Seit 2011 wiederholt sich diese Arbeit und immer wieder kommt eine neue Erkenntnis ans Licht.Dr. Hans Losert vermutet, dass das slawische Gräberfeld bis zur nördlich liegenden Kapelle reicht und selbst diese ihren Ursprung im Frühmittelalter hat. Es werden also noch viele Grabungen notwendig sein, bis alles erforscht werden kann. Das Gräberfeld in Iffelsdorf ist das einzige, das im Ganzen erhalten ist. Nach den Grabbeigaben wird das Gräberfeld in die Zeit ab 700 nach Christus datiert. Es grenzte unmittelbar an eine Siedlung, die bis in das 12. Jahrhundert bestand. Nun wird der Fokus auf das bereits erwähnte Spielzeugpferd gerichtet, das in einem Grab gefunden wurde. Dabei handelt es sich um eine glasierte Keramik, die es in dieser Technik erst ab dem 12. Jahrhundert gab. Weitere Grabbeigaben sind Keramikscherben keltischen Ursprungs, die in dieser Form bisher in der Oberpfalz noch nicht gefunden worden sind. Die lokalisierte Grabstelle lässt den Schluss zu, dass an dieser Stelle ein Mann in gehobenem sozialen Status begraben worden ist. Das Grab wurde umlaufend mit Steinen eingefasst. Daneben befinden sich schlichtere Grabstellen. Das "Ur-Iffelsdorf" befand sich an einer bedeutenden Handelsstraße nach Böhmen, von daher wird es den Bewohnern materiell gut gegangen sein.Die Fundstücke gehören je zur Hälfte dem Freistaat Bayern und dem Grundeigentümer. Nach einer gründlichen Dokumentation an der Universität Bamberg gehen sie an die Stadt Pfreimd über. Da sich hier ein großer Fundus an frühzeitlichen Zeitzeugen angesammelt hat, trägt sich die Stadt mit den Gedanken, ein eigens dafür vorgesehenes Museum zu errichten. Bürgermeister Richard Tischler, der bei der Präsentation der Fundstücke anwesend war, kann sich ein Stockwerk im Bürgerhaus als Museum vorstellen. Das Thema wird am Mittwoch im Stadtrat behandelt.Die Ausgrabungen in Iffelsdorf werden auch vom Kreisheimatpfleger für Archäologie, Kurt Engelhardt, und seinem Vorgänger Ernst Thomann aufmerksam verfolgt. Ernst Thomann war es, der in den 50er Jahren bei Straßenarbeiten nahe Iffelsdorf das erste Fundstück ans Tageslicht brachte und seitdem das Gebiet in den Fokus der Wissenschaft rückte. Bis letztes Jahr beteiligte sich auch die Universität Wien an den Ausgrabungen. Der Etat für die Grabungen ist sehr eng bemessen. Dr. Hans Losert ist daher dem Lions-Club Schwandorf und Oberpfälzer Wald besonders dankbar, dass er seit Jahren die Ausgrabungen mit einem namhaften Betrag unterstützt. Nur so können die Kosten für Verpflegung und Unterkunft für die freiwilligen Helfer beglichen werden. Die Grabungen in Iffelsdorf sind die ersten ihrer Art, die mit modernsten technischen Mitteln durchgeführt werden. Frühere Grabungen wurden oft weniger fachmännisch ausgeführt, daher blieb vieles im Verborgenen.