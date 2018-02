Vermischtes Pfreimd

01.02.2018

7

0 01.02.2018

-Hohentreswitz. Bei der Jahreshauptversammlung der Landjugend (KLJB )Hohentreswitz im Gasthaus Maier blickten die Vorsitzenden Peter Zenger und Theresia Bartmann auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2017 zurück. Dieses wurde vor allem durch die sechs Theateraufführungen von "Zimmer mit Frühstück" im Pfarrheim Trausnitz, den gemeinsamen Sommerurlaub und die Disco im Zeitler-Stodl in Pamsendorf geprägt. Der Aufwand hierfür habe sich gelohnt.

Zenger stellte in der Versammlung Lena Setzer, Magdalena Beer, Theresa Lippert, Johannes Herrmann und Nicklas Baumer als Neumitglieder vor. Pfarrer Johann Spitzhirn richtete dankende Worte an die anwesenden Mitglieder und lobte die gute Zusammenarbeit.Für dieses Jahr hat die KLJB schon wieder einen recht dichten Terminkalender. Als nächstes steht die Teilnahme an den Faschingsumzügen in Gleiritsch und Pfreimd an. Ein gemeinsamer Kegelabend für alle Mitglieder ist in Planung. Außerdem wirken die Landjugend-Mitglieder in der Fastenzeit bei der Gestaltung der Kreuzwege mit.