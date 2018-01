Vermischtes Pfreimd

15.01.2018

11

0 15.01.201811

Der Männergesangverein "Gemütlichkeit" Weihern ist gut bei Stimme. Dafür sorgen Christian Dorner und Susanne Weiß. Beide sind stolz auf die gute Beteiligung der Mitglieder an den regelmäßigen Proben. Chorsingen - das ist ein Mannschaftssport.

Viel Freizeit investiert

Engagierte Sänger

1500 Probentermine Für ihre 25 jährige Mitgliedschaft und Treue zum Männergesangverein gab es Treuenadel und Urkunde für Susanne Weiß und Christian Dorner sowie die Mitglieder Reinhard Lindner, Anton Kraus und Markus Haug. Mit 16 Jahren trat Josef Zimmermann dem Männergesangverein Weihern bei. Er hat rund 1500 Chorproben und unzählige Auftritte hinter sich und bereichert den Chor mit seiner großartigen Stimme nun schon seit 40 Jahren. Zimmermann hat auch seit vielen Jahren das Amt des Schriftführers und Notenwartes inne. Der Sänger wurde mit der Ehrenurkunde für seine 40-jährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet. Außerdem wurde er zum 50. Ehrenmitglied des Männergesangverein Gemütlichkeit ernannt. (slh)

-Weihern. Vorsitzender Sebastian Lindner schickte bei der Jahreshauptversammlung ein Dankeschön voraus: Anna Oppitz stellt ihre Räume für alle Chorproben und sonstigen Aktivitäten zur Verfügung und unterstützt den Verein, wo sie kann. Josef Zimmermann verkündete in seiner Eigenschaft als Schriftführer den Mitgliederstand: Es sind genau 100, wobei der Chor aus 23 Aktiven besteht und der Verein 49 Ehrenmitglieder hat. Die Haupteinnahmen für den Gesangverein bestehen hauptsächlich aus dem Erlös für die Weihnachts-CD, dem Preisschafkopf und dem Standerlsingen, berichtete Kassier Lindner.Insgesamt 32 Chorproben wurden 2017 einberufen. Man begleitete Geburtstagsständchen und Hochzeiten. Das Passionssingen, die Herbstsitzweil im Dorfheim oder das Singen beim Weiherner Adventsmarkt sind schon feste Bestandteile des Jahresprogramms. Weitere Auftritte wurden in Gleiritsch, Stein, Schönsee und Pfreimd bestritten. Anerkennung gab es zudem für die Gestaltung des Gottesdienstes zu Beginn des Gutenecker Weihnachtsmarktes. Sportlich beteiligte man sich am Elfmeterturnier der DJK Weihern-Stein und am Bürgerschießen der Eichelbachschützen. Das Bürgerfest in Pfreimd wurde durch die Vereinsgemeinschaft Weihern großartig mitgestaltet. Lindner bedankte sich besonders bei der Chorleitung und den aktiven Sängern, die wirklich viel Freizeit in ihr Hobby stecken und auch mit zu auswärtigen Veranstaltungen reisen. Der Fahnenabordnung und allen Mitgliedern galt der Dank für ihre Einsätze und Treue zum Verein.Chorleiter Christian Dorner war beeindruckt: 85 Prozent der aktiven Sänger nehmen an den Proben teil. Dorner übermittelte die Grüße von Bischof Rudolf Voderholzer, mit dem der Gottesdienst zum Kirchenjubiläum gestaltet worden war.