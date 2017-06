Große Freude über Kinderturnabzeichen

Vermischtes Pfreimd

07.06.2017

2

0 07.06.2017

Die SpVgg-Abteilung Turnen möchte schon die Kleinen zur Bewegung animieren. So entstand die Turngruppe "Turnhits für Kids", in der Sechs- bis Neunjährige Spaß am Sport haben. 25 bewältigten das Kinderturnabzeichen. Je nach Alter mussten die Teilnehmer eine bestimmte Punktezahl erreichen. Sowohl bei der Gerätebahn, den Zirkuskünsten, der Rhythmik, den Sinnen als auch beim Springen, Gehen, Rollen, Hängen, den Turnspielen und den Handgeräten stellten die Kinder ihr Können unter Beweis. Das Kinderturnabzeichen gilt auch für das Sportabzeichen und bedeutet Gold in der Kategorie Koordination. Freudig nahmen die Buben und Mädchen ihr Abzeichen entgegen. Bild: hm