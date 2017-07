Vermischtes Pfreimd

24.07.2017

8

0 24.07.2017

Bei hochsommerlichen Temperaturen folgten viele Weiherner und Gäste aus den benachbarten Ortschaften, aber auch befreundete Vereine gerne der Einladung der Eichelbach-Schützen zum beliebten Pizza-Abend. Schützenmeister Reinhard Reis und sein Helferteam hatten einen riesigen Andrang zu bewältigen. Ob Pizza Salami, Mix oder Extra-Wünsche - alle Gäste wurden rasch bewirtet. Vor allem der Schützennachwuchs wurde eingebunden und hatte seine Freude daran. Zum ersten mal nutzte man den neu gestalteten und gepflasterten Hof zwischen dem neuen Feuerwehrhaus und dem Schützenheim, um ein kleines Festzelt aufzustellen.

Der eigens im Jahr 2007 gebaute Backofen kam an die Kapazitätsgrenze. Die beiden Männer am Ofen, Gerhard Meindl und Matthias Reis, hatten den heißesten Job: Bei 350 Grad Hitze war die Pizza in fünf Minuten durchgebacken und konnte an den Tisch gebracht werden. Zwischendurch besichtigten zahlreiche Gäste das renovierte Schützenheim mit der neuen Computer-Schießanlage. Zu späterer Stunde gab es noch gratis frisch gebackenen Zwiebelkuchen.