04.04.2018

Der Samstag nach Ostern ist im Terminkalender stets für das Konzert der Stadtkapelle Pfreimd reserviert. Beim "Musikzauber" am Samstag, 7. April, um 20 Uhr in der Landgraf-Ulrich-Halle kommen alle Musikbegeisterten auf ihre Kosten. Die Kapelle hat intensiv geprobt. Die Auswahl der Stücke wurde so getroffen, dass für jeden etwas dabei ist. So wird das Repertoire von traditioneller Blasmusik bis hin zu modernen Stücken breitgefächert sein: Das Angebot richtet sich an jede Altersgruppe. Für das leibliche Wohl ist in der Pause, sowie vor und nach der Veranstaltung mit herzhaften Schmankerln und Getränken gesorgt. Damit sich die Besucher auch schon vor dem Konzert stärken können, ist bereits ab 19 Uhr Einlass in die Halle. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene. Kinder sind frei.