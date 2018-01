Vermischtes Pfreimd

30.01.2018

8

0 30.01.2018

38 Teams gehen beim ersten Turnierwochenende des Hallenspektakels der SpVgg Pfreimd in der Landgraf-Ulrich-Halle an den Start. Dabei spielt der Gastgeber eine große Rolle.

Ungeschlagen Erster

Knapper Sieg

Pfreimd. Eröffnet wurde das erste Spielwochenende des Hallenspektakels mit dem Turnier der D2-Junioren. Die SpVgg Pfreimd setzte sich im ersten Halbfinale durch. Im zweiten Halbfinalspiel hatte die SG 1. FC Neunburg vorm Wald knapp die Nase vorn. Im Finalspiel gewann dann - wie bereits in der Gruppenphase - die SpVgg Pfreimd. Den achten Platz belegte am Ende die SG SV Michelsdorf. Rang sieben sicherte sich der 1. FC Pertolzhofen. Sechster wurde die JFG Drei-Schlösser-Eck, und Platz fünf gehörte der SG 1. FC Schmidgaden. Den Bronzerang sicherte sich der SV Raigering nach einem 4:1 gegen die SG Ebermannsdorf/Ensdorf im kleinen Finale.Danach hatten die Spieler des 2008er-Jahrgangs beim Turnier der E2-Junioren ihren Auftritt. Der Spielplan ergab, dass sich in der letzten Begegnung des Turniers die beiden tonangebenden Mannschaften - der SV Leonberg und die SpVgg Pfreimd rot - gegenüberstanden. Das Spiel entschied die Mannschaft der SpVgg Pfreimd rot mit 2:1 für sich. Im Spiel um den dritten Platz konnte sich die SG OVI/Teunz gegen den SV Sallern Regensburg mit 2:0 durchsetzen. Fünfter wurde die SpVgg Pfreimd blau nach einem 1:0 gegen die SG Altfalter/Nabburg/Diendorf. Im Spiel um den siebten Platz kam es zu einem Aufeinandertreffen des FC Schwandorf gegen die SF Weidenthal-Guteneck, das der FC Schwandorf mit 2:0 gewann.Am Abend waren dann die B-Junioren an der Reihe. Durch die minimierte Anzahl an Teams kämpften hier sechs Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden" um den Turniersieg. Die JFG Oberpfälzer Seenland war tonangebend und holte sich ungeschlagen Rang eins. Auf den Plätzen folgten die (SG) TSV Klardorf, die SpVgg Pfreimd, die (SG) ASV Burglengenfeld, die SpVgg Pfreimd II und die (SG) SV Diendorf.Der nächste Turniertag begann mit den D1-Junioren. Im Teilnehmerfeld mit acht Mannschaften setzte sich im Finale die SF Weidenthal-Guteneck mit 3:0 gegen die SG Nabburg/Diendorf/Altfalter durch. Vorher hatte im Spiel um Platz drei die gastgebende Mannschaft SpVgg Pfreimd II im Siebenmeterschießen mit 3:2 gegen die SpVgg Schönseer Land 2012 die Nase vorn. Das Spiel um Platz fünf verlor die Mannschaft Pfreimd I gegen die SG Ebermannsdorf/Ensdorf denkbar knapp mit 3:4 nach Siebenmeterschießen. Im Spiel um Platz sieben war der TSV Detag Wernberg mit 4:2 gegen die JFG Hammersee siegreich.Den Abschluss des ersten Turnierwochenendes beim Hallenspektakel bildete das Turnier der C2-Junioren. Schnell stellte sich heraus, dass der Turniersieg nur über das Team des TSV Kareth Lappersdorf zu holen sein wird. Der TSV schlug die Mannschaft des Gastgebers im Finale und holte den Turniersieg.Im Spiel um den dritten Platz setze sich die SG Hirschau/Schnaittenbach/Kohlberg/Ehenfeld gegen die SpVgg Vohenstrauß mit 1:0 durch. Den fünften Platz belegte die DJK Dürnsricht/Trisching/Schmidgaden mit einem ungefährdeten 1:0 gegen die JFG Oberpfälzer Seenland. Im Spiel um Rang sieben gewann der FC Weiden-Ost nach Siebenmeterschießen mit 2:1 gegen die SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof. Das Organisationsteam um Jugendleiter Gerald Lösch dankte zum Anschluss des ersten Turnierwochenendes allen ehrenamtlichen Helfern, dem gesamten Team aus der Regie sowie den Schiedsrichtern für die umsichtige Leitung der Spiele. Die Schirmherrschaft des Jugendturniers übernahm der langjährige SpVgg-Spieler Christian Modl.