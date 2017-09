"I sing a Liad für di": Das geht ins Herz

Vermischtes Pfreimd

25.09.2017

19

0 25.09.201719

Das Zelt des Pfreimder Kirwavereins war auch am Sonntag Anziehungspunkt für Jung und Alt. Traf man sich nach dem Kirwabaumaustanzen zum Kaffeetrinken, das von den Klängen der Kapelle "Bayrisch Blech" musikalisch gestaltet wurde, kamen um 18 Uhr die Fans volkstümlicher Musik voll auf ihre Kosten.

Der Kirwaverein sorgt ja stets für einen Stargast. Mit seiner einzigartigen "Andreas-Gabalier-Double-Show" zog Kevin Muschinski die Fans des österreichischen Volksmusikstars in seinen Bann. Bei Hits wie "Hulapalu" oder "I sing a Liad für di" standen die Festzeltbesucher auf den Bänken, um ausgelassen mitzusingen. Das Double zeigte sich sehr publikumsnah, um seine Lieder zu präsentieren. Kevin Muschinski mischte er sich mitten unter die begeisterten Fans, stand auf den Bänken und feierte mit den vielen Kirwagästen - wie das Original. Nach der Show im vollen Festzelt heizte der "Horrido Express" die Stimmung am Sonntagabend bei den zahlreichen Besuchern an.