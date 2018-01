Vermischtes Pfreimd

24.01.2018

0 24.01.2018

-Pamsendorf. Der Jagdpachtschilling wird in diesem Jahr nicht ausbezahlt. Das beschlossen die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Pamsendorf bei ihrer Jahreshauptversammlung. Stattdessen wird das Geld für die Finanzierung der geplanten Wege-Instandsetzungen einbehalten. Zu den geplanten Maßnahmen stellte Bürgermeister Richard Tischler nach dem Bericht von Jagdvorsteher Johann Lippert in Aussicht, im Haushalt Mittel einzustellen und die Instandsetzungen voraussichtlich mit 75 Prozent zu unterstützen. Der Umfang der Maßnahme muss im Frühjahr ermittelt werden. Dann werden Angebote eingeholt. Dieses Vorgehen fand seitens der Jagdgenossen ohne Einwand Zustimmung.

Jagdpächter Albert Maier gab dann einen ausführlichen Bericht zu den Jagdstrecken und dem dreijährigen Abschussplan, von dem in den beiden ersten Jahren das Soll beim Rehwild nicht voll erfüllt werden konnte. Darunter waren auch 21 tote Rehe im Straßenverkehr. Der Bau der Windräder im Bogen-Ost sei auch eine Beeinträchtigung bei der Jagd auf Rehwild gewesen, betonte er. Seit 1. April 2017 konnten 27 Wildschweine erlegt werden - laut den Ausführungen des Jagdvorstehers ein Rekord. Wildschäden seien im Einvernehmen mit den Landwirten geregelt worden. Weiter seien auch 24 Füchse und 25 Enten zur Strecke gekommen. Beim übrigen Wild sei die Strecke von geringer Bedeutung. Maier gab noch weitere Informationen zu aktuellen Jagdthemen und lobte im Namen seiner Mitpächter die gute Zusammenarbeit mit den Jagdgenossen.Zum Abschluss kam der Vorschlag, die Jahreshauptversammlung künftig an einem Sonntagnachmittag abzuhalten, was auch Zustimmung aller Anwesenden fand. Zum Schluss bedankte sich Jagdvorsteher Lippert für die gute Zusammenarbeit. Der Dank galt auch den Frauen für mitgebrachten Kuchen und den Jagdpächtern für das Essen und die Getränke.