Jubiläum im Heimatdorf

Vermischtes Pfreimd

24.07.2017

16

0 24.07.201716

Der gewählte Primizspruch "Die Freude an Gott ist unsere Kraft" begleitete Pfarrer Egino Puff in seinem priesterlichen Dienst. In seiner Heimatpfarrei Hohentreswitz feierte der Geistliche sein 25-jähriges Jubiläum.

"Immer mehr Manager"

Ausbildung als Koch

-Hohentreswitz . Bei vielen Hohentreswitzern wurde am Sonntag die Erinnerung an den 2. August 1992 wach, als Josef Michael Puff seine Primiz in der Kirche zum Hl. Bartolomäus feierte. Alles war damals auf den Beinen, dem neuen Priester eine großartige Primizfeier zu gestalten. Nicht ganz so aufwändig, aber deshalb nicht weniger feierlich, gestaltete jetzt - 25 Jahre später - das ganze Dorf sein Priesterjubiläum. Von der Stadtkapelle Pfreimd und den Vereinen mit ihren Fahnen wurde der Jubilar von seinem Elternhaus abgeholt und zur Pfarrkirche geleitet. Zusammen mit BGR Michael Reitinger und Pfarrer Josef Schön, den ehemaligen Priestern der Pfarrei Trausnitz, Ortspfarrer Hans Spitzhirn und Pater Albang feierte Pfarrer Egino den Dankgottesdienst für 25 Jahre priesterlichen Dienst.In seiner Predigt ging Pfarrer Egino auf den Wandel in Gesellschaft und Kirche während der vergangenen 25 Jahre ein. "Die Säkularisation der Gesellschaft nimmt rasant zu. Der Priester wird mehr als Manager, denn als Seelsorger angesehen,", bedauerte der Prediger. Besonders dankte Pfarrer Egino dem früheren Pfarrer von Hohentreswitz, Pfarrer Franz Xaver Schardt, der ihm den Weg als Spätberufener zum Priester ebnete.Sein Werdegang begann eigentlich 1978 mit der Ausbildung zum Koch. 1981 trat er als Laienbruder in den Franziskanerorden ein und war dort in der Sakristei, der Küche und im Garten tätig. Von daher rührt auch sein Ordensnamen Egino. 1988 reifte dann der Entschluss, im Spätberufenenseminar in Lauterhofen Philosophie und Theologie zu studieren. 1991 wurde er von Kardinal Wetter zum Diakon und am 19. Juli 1992 vom Missionsbischof Antonio Bösl auf dem Mariahilfberg in Amberg zum Priester geweiht. Nach mehreren Seelsorgestationen tat Pater Egino seit 1. Mai 2009 Dienst am Wallfahrtsort Birkenstein bei Fischbachau. Dann wechselte er in den Pfarrverband Pfaffing und ist seit dem 1. November 2013 Pfarrer von Moosach bei Rosenheim. Zum 25-jährigen Priesterjubiläum gratulierten auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Edeltraut Meier und Bürgermeister Richard Tischler. Die kirchliche Feier wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Mathias Zenger musikalisch gestaltet. An den Festgottesdienst schloss sich das Pfarrfest beim Braumeister an.