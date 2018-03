Vermischtes Pfreimd

In vielen Pfarreien - wie hier in Pfreimd - pflegten die Ministranten am Karfreitag und Karsamstag kirchliches Brauchtum. Während die Kirchturmglocken schwiegen, kümmerten sie sich um Ersatz. Mit hölzernen Instrumenten, den "Ratschn", erinnerten sie die Gläubigen an die Gebets- und Gottesdienstzeiten - besonders lautstark vor der Karfreitagsliturgie. Bild: hm