Vermischtes Pfreimd

19.07.2017

Von Berlin bis zur Schweizer Grenze, vom Raum Bremen bis nach München: In auffällig leuchtendem Orange tourt das Infomobil der Kolping Roadshow derzeit quer durch Deutschland und macht auch Station in Pfreimd. Wie sensibilisieren wir für die Belange von Geflüchteten und tragen zu ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz bei? Mit dieser Leitfrage ist die Roadshow im Land unterwegs, um möglichst viele Menschen direkt vor Ort auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, ist das Infomobil bei der Kolpingsfamilie Pfreimd zu Gast. Es steht auf den Marienplatz vor dem Rathaus und kann samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr und sonntags von 8.30 bis 12 Uhr besucht werden. Dabei hält es für jede Altersgruppe konkrete Angebote bereit: Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden zur Aneignung von Hintergrundwissen über Flucht, Migration und Integration. Es zeigt Beispiele aus der Arbeit mit Geflüchteten, erzählt von gelungener Integration. Das Infomobil wird von einer Fachkraft begleitet, die für Fragen rund um die Thematik zur Verfügung steht. Zusätzlich sind auch Ehrenamtliche des Arbeitskreises "Asyl" vor Ort. Um den Einsatz der Roadshow nachhaltig zu gestalten, findet am Freitag, 21. Juli, um 19.30 Uhr im Jugendheim eine kurze Schulung für künftige Multiplikatoren statt. Auch hierzu sind alle Interessierten eingeladen.Unter dem Stichwort "Kolping integriert" will die Organisation Angebote für die Arbeit mit Geflüchteten schaffen. Das Netzwerk verfolgt das Ziel, Geflüchtete - insbesondere unbegleitete Minderjährige - in den vier Säulen Wohnen, Begleiten, Bilden und Zusammenleben zu unterstützen. Um Geflüchteten das Ankommen und damit die Integration zu ermöglichen, ist schnelle und konkrete Unterstützung notwendig. Nur gute Sprachfertigkeit, kulturelle Kompetenz, berufliche Qualifikation und menschengerechtes Wohnen ermöglichen ein selbstständiges Leben in ihrer neuen Heimat.