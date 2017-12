Vermischtes Pfreimd

Die Kolpingsfamilie feierte den Kolpinggedenktag in der Pfarrkirche mit einem Familiengottesdienst. Unter dem Motto "Aufwachen, es ist Advent" gestalteten alle sechs Familienkreise zusammen mit der Musikgruppe "noname" der Kolpingjugend diese liturgische Feier.

Schon zu Beginn wurde ein Wecker zum Klingeln gebracht, welcher die Gläubigen aufwecken sollte, um die Adventszeit bewusst feiern zu können. In einem Predigtspiel stellten Kinder in verschiedenen Szenen Situationen dar, in denen der Mensch im Alltag nicht wach ist und so einem gelingenden Leben im Weg steht. Adolph Kolping war ein wacher Mensch, der als Gesellenvater die Nöte seiner Zeit erkannte und mutig handelte und so ein wahrhaft adventlicher Mensch geworden ist. So kann er auch den modernen Menschen als Vorbild dienen.Im Gottesdienst wurde Stadtpfarrer Pater Georg Parampilthadathil zum neuen Präses der Kolpingsfamilie Pfreimd ernannt. Seit September war mit Weggang von Pater Thomas Pullomparambil dieses wichtige Amt vakant. Daher freute sich der Kolpingvorsitzende Georg Hirmer umso mehr, dass der Generalvikar schnell einen neuen Präses gefunden hat.Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Maria Richthammer übergab er die Ernennungsurkunde und freute sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.