Vermischtes Pfreimd

31.07.2017

31.07.2017

"Schock deine Eltern und Lehrer und lies ein Buch!" So lautet das Motto des bayerischen Sommerferienleseclubs "Lesen was geht". In der Stadtbücherei können Schüler zwischen 6 und 16 Jahren in der Zeit bis zum 13. September am Ferienprogramm der öffentlichen Bibliotheken teilnehmen. Wer dabei sein möchte, erhält als Mitglied des Leseclubs kostenlos einen Ausweis und kann aus einer eigens für die Mitglieder des Leseclubs bereitgestellten Bücherauswahl entleihen.

Beim Zurückgeben des gelesenen Buches ist ein kurzer Fragebogen auszufüllen, der an der Verlosung bei der Abschlussveranstaltung nach den Sommerferien in der Bücherei teilnimmt. Außerdem erhält man für jeden gelesen Titel einen Stempel in seinen Clubausweis. Der Hauptgewinn ist eine Saisonkarte im Freibad Perschen für 2018, gestiftet von Büchereileiter Bürgermeister Richard Tischler. Außerdem gibt es noch viele attraktive Preise zu gewinnen. Ein kleines Überraschungsgeschenk und eine Urkunde erhält jedes Clubmitglied. Der Sommerferien-Leseclub in Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes und wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek (Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen) konzipiert. Jana Zwack klebt da das Werbeplakat für den Sommerferien-Leseclub an die Tür der Stadtbücherei.