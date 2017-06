Vermischtes Pfreimd

06.06.2017

5

0 06.06.2017

Im Sport ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. So suchte Michaela Engelmeier als sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion das Gespräch mit dem Oberpfälzer Schützenbund (OSB), um zu hören, wo der Schuh drückt. Sie traf im Leistungszentrum auf gut vorbereitete Gastgeber.

Sorgen und Nöte

Das Ehrenamt wird bei jeder Veranstaltung gelobt, aber kaum unterstützt. OSB-Präsident Franz Brunner

Dass die Schützen stolz sind auf ihr Zentrum am Ortsrand von Pfreimd, zeigte sich bei einem ersten Rundgang sehr schnell. OSB-Präsident Franz Brunner informierte MdB Michaela Engelmeier (56) und deren Parlamentskollegin und Parteifreundin Marianne Schieder vor allem über die Sanierung der Luftgewehrhalle im vorletzten Jahr, wobei gleichzeitig die elektronische Schießanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde. Neben der Technik spielten auch Einsparungen im Energiebereich eine wichtige Rolle. Ziel war es, den Stromverbrauch soweit zu senken, dass man auf das separate Aggregat zur Stromversorgung der Halle verzichten kann. 150 000 Euro hat sich das der OSB kosten lassen.Weitere Investitionen seien nötig, versicherte Brunner: "Es gibt immer was zu tun und ohne die unentgeltlichen Stunden der Mitglieder könnten wir dieses Leistungzentrum nicht führen." Leider würde die Einrichtung vom Bund nicht gefördert, "auch wenn wir wie ein Leistungsstützpunkt aufgestellt sind". So war das Thema Fördermittel gleich ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Dabei kristallisierte sich schnell ein Dilemma heraus: Wenn man bei Erfolglosigkeit staatliche Zuschüsse gestrichen bekommt, "wie soll man da wieder erfolgreich werden?".Franz Brunner (Maxhütte-Haidhof) und seine Kollegen aus Vorstand und Referaten des OSB hatten einige Sorgen und Nöte aufnotiert, die sie Engelmeier und Schieder vortrugen. So ging es beispielsweise um die Auflösung von Schützenvereinen im ländlichen Raum, weil Gaststätten schließen und damit Schützenheime verloren gingen. Die bestehenden Vereine würden außerdem immer älter, weil die Jugend wegziehe, um woanders Arbeitsplätze zu finden. Ärgern müssen sich die Schützen, "weil das Ehrenamt bei jeder Veranstaltung gelobt, aber kaum unterstützt wird".Ehrenamtliche müssten zahlreiche Ausbildungen absolvieren. "Volljährig, zuverlässig und kompetent durch Erfahrung reicht noch lange nicht", sagte Brunner. Im Bereich der Vereins- und Jugendarbeit sei es laut Präsidenten "fast nicht mehr nachvollziehbar, welches Mitglied der Schützenmeister für welche Tätigkeiten einsetzen kann" - was mit den nötigen Lizenzen und Ausbildungen zu tun hat. Er wies in diesem Zusammenhang auch auf bürokratische Hürden bei Veranstaltungen hin.Christoph Zinkl, OSB-Referent für Böller, klagte über die strengen Kontrollen der Waffen durch die Behörden, was überflüssig sei und in viel zu kurzem Intervall erfolge. "Zwischenzeitlich haben wir schon viermonatige Wartezeiten für den Wiederbeschuss, und die Gebühren dafür steigen." OSB-Vizepräsidentin Herta Zeiler wünschte sich, dass Sommer-Biathlon stärker zur sportpolitischen Kenntnis genommen werde. Doch vermutlich ist es bis zur Olympiadisziplin noch ein weiter Weg, auch wenn es in der Region mindestens eine talentierte Sommerbiathletin gibt. Für Landessportleiter Ludwig Mayer stellte sich die Frage, warum ein Sportschütze nicht zwei Waffen erwerben dürfe, wenn er die Ersatzwaffe doch im Wettkampf brauchen könnte.