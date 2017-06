Vermischtes Pfreimd

20.06.2017

Zu viel Alkohol im Blut eines 59-Jährigen war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der A 93 bei Pfreimd.

Ein 59-jähriger Citroen-Fahrer übersah am vergangenen Montag um 15.35 Uhr laut Polizeiangaben einen Pannen-LKW auf dem Standstreifen. Als der Fahrer auswich, kollidierte sein Fahrzeug auf der linken Spur mit einem vorausfahrenden VW Passat. "Anschließend prallte der Citroen auch noch gegen einen rechts fahrenden Ford Focus", berichtet Polizeisprecher Johann Beer. "Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Citroen-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sofort sichergestellt", sagt Beer.Die drei Unfallbeteiligten erlitten leichtere Verletzungen. An den Fahrzeugen und an der Teerdecke der Autobahn entstand ein Schaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.