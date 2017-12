Vermischtes Pfreimd

05.12.2017

Eine 53-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf war am Montag, 4. Dezember, gegen 13 Uhr mit ihrem Pkw von Pfreimd in Richtung Weihern unterwegs. Aufgrund starken Schneefalls und laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug am Waldende nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Im Straßengraben blieb das Auto dann auf dem Dach liegen. Die Fahrerin war jedoch unverletzt und konnte sich selbst befreien. An dem älteren Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Während der Bergung des Fahrzeuges mit zwei Abschleppfahrzeugen war die Kreisstraße SAD 31 für 30 Minuten blockiert.