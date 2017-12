Vermischtes Pfreimd

14.12.2017

0 14.12.2017

Die Pfreimdtalschau des Geflügelzuchtvereins ist auch die Plattform der Preisträger. Beim Züchterabend werden an die Erfolgreichsten Pokale vergeben.

Zur Zeit geht es bei den Geflügelzüchtern nicht so ruhig zu wie gewöhnlich. Nach vereinsinternen Querelen trat Norbert Demleitner von seinem Posten als erster Vorsitzender zurück. An seiner Stelle leitete zweiter Vorsitzender Thomas Zwack den Züchterabend im Gasthaus "Wilder Mann".Mit anwesend war Johann Kiener, der als Vorsitzender den Sonderverein Strassertauben Bezirk 7 leitet. Dieser Verein hat als Gast die Sonderschau "50 Jahre Strasser" der Pfreimdtalschau angegliedert. Mit ernsten Worten machte Johann Kiener deutlich, mit welchen Schwierigkeiten die Geflügelzüchter konfrontiert werden. "Vor etlichen Jahren waren Blumen an den Fenstern und Tauben auf dem Dach Attribute für ein schönes Anwesen. Heute werden die Tauben oft gerichtlich von den Dächern vertrieben", schilderte Johann Kiener die Situation, wie sie sich heute darstellt. Umso erfreulicher ist es, dass sich immer wieder Züchter finden, die sehr erfolgreich diesem Hobby nachgehen. An den Preisträgern des Geflügelzuchtvereins wurde dies besonders deutlich. Den Pokal des Vereinsmeisters Tauben durfte Georg Mutzbauer mit 569 Punkten entgegen nehmen. Nur mit zwei Punkten weniger wurde Patrick Schmid zweiter Vereinsmeister. Ähnlich knapp ging es in der Kategorie Hühner/Wassergeflügel zu. Hier sicherte sich Hans Schmid die Meisterschaft mit 565 Punkten, gefolgt von Michael Paulus (563 Punkte). Jugendmeister wurde Simon Strasser, gefolgt von Jonas Kiener. Der Wanderpokal Tauben ging an Johann Kiener. Den Wanderpokal Hühner/Wassergeflügel sicherte sich erneut Hans Schmid. Bei der Jugend wurde Simon Stasser für seine Tauben mit dem Wanderpokal ausgezeichnet.