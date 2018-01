Vermischtes Pfreimd

19.01.2018

8

0 19.01.2018

Eine komplizierte Baustelle mit mehreren Unwägbarkeiten hat die Stadt Pfreimd in diesem Jahr zu bewältigen: Die Sanierung und Instandsetzung des Kellerweges in Untersteinbach.

Nachts und bei Zugverkehr

Für Trasse an der Autobahn

Bürgermeister Richard Tischler und Verwaltungsleiter Bernhard Baumer haben eine lange Liste vor sich liegen. Sie nennen diejenigen Projekte, die in diesem Jahr oberste Priorität genießen. Die Stadt hat das Baugebiet Westlich der Nabburger Straße, Bauabschnitt III, ausgewiesen. Die Erschließung läuft unter Federführung der KFB Reuth bei Erbendorf. Über die Wintermonate wird ausgeschrieben, Baubeginn ist nach Ostern. 25 Grundstücke sind in städtischer, drei in privater Hand. Die Liste der Interessenten ist lang. Parallel dazu wird der benachbarte Recyclinghof saniert.Eine harte Nuss hat die Stadt im Kellerweg zu knacken: Die Erneuerung der Stützmauer an der Bahnlinie in Untersteinbach inklusive Straße. Das Projekt steckte jahrelang in einem Wirrwarr an Zuständigkeiten fest, doch jetzt liegt die Baudurchführungsvereinbarung zwischen der DB Netz und der Stadt auf dem Tisch. Auf der Nachtbaustelle kann nur drei bis vier Stunden gearbeitet werden, da mehrmals für den Zugverkehr unterbrochen werden muss. In Juni hat die Bahn jedoch auch eine eigene interne Gleisbaustelle. Das erweitert den zeitlichen Spielraum der Stadt für den Bau der Stützmauer. Es gibt viele Fragezeichen. Wie ist der Fels beschaffen? Wie viele Pfähle können pro Nacht in den Fels gerammt werden? Eine exakte Bauzeit lässt sich da kaum planen und bei den Kosten gibt es auch nur die prognostizierten 1,1 Millionen Euro, wovon der Stadt 700 000 Euro tragen muss. Die Nachtbaustelle macht auch Lärm. Wie können die Grenzwerte eingehalten, die Anlieger geschützt werden? "Da stecken ganz viele Unbekannte drin", so der Bürgermeister.Dann ein Schwenk in die Altstadt, wo heuer konkret die Sanierung und der Umbau des "Goldenen Löwen" zum "Wohnlöwen" realisiert werden soll. Ein Bauträger würde die Pläne der Stadt - Einzimmerappartements für Azubis und Senioren, teils barriere- und behindertengerecht - übernehmen und das Projekt umsetzen. Doch dazu müsste die Regierung der Oberpfalz dem Investor entsprechende Förderkonditionen einräumen. Demnächst ist Besprechungstermin. Im Sommer, wenn der Rasen angewachsen ist, wird dann der neue Erlebnisspielplatz in der Bahnhofstraße eröffnet.Was den Straßenausbau anbelangt, ist Tischler froh, dass der Stadtrat eine Prioritätenliste erstellt hat, die abgearbeitet wird. Da im Freistaat ja die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft und die Bürger nicht mehr zur Kasse gezogen werden sollen, sind "Begehrlichkeiten" zu erwarten. Doch der Fahrplan nach Dringlichkeit steht. Nach der Brunner-Bey-Straße sind Bahnhofsstraße, Landgraf-Johann-Straße, Brauhausgasse und Hirtenstraße an der Reihe. Im Frühjahr beginnt zudem der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Ragenhof-Ziegelhäuser.Eine Verschiebung gibt es beim Bau eines neuen Stegs über die Pfreimd. Die Feuerwehr feiert 2019 ihr 150-jähriges Bestehen und nutzt Wiesenflächen als Parkmöglichkeiten. Der Steg ist als Zugangsmöglichkeit zur Stadt erforderlich und wird erst danach erneuert."Mit Spannung" erwartet Bürgermeister Tischler die weitere Entwicklung bei der gemeinsamen Trinkwasserversorgung aus dem Gebiet bei Asbach. Der Wasserrechtsbescheid wird im Frühjahr erwartet. Die Städte Nabburg und Pfreimd sowie die Pretzabrucker Gruppe müssen eine künftige Betriebsform finden. Ebenso spannend ist die weitere Entwicklung beim geplanten Stromtrassenkorridor. Hier hat die Stadt Pfreimd das Wasserschutzgebiet "Brunnstuben" ins Feld geführt und bei Tennet für eine Alternativtrasse entlang der Autobahn plädiert. Am 5. Februar ist in Regensburg der nächste Erörterungstermin.